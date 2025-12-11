Multi від Мінфін
11 грудня 2025, 9:14

У листопаді Україна імпортувала найбільше електроенергії за рік

Імпорт електричної енергії у листопаді збільшився на 17,2% — до 414,7 тис. МВт*год і сягнув максимального значення від початку 2025 року. Про це повідомляє аналітичний центр DIXI Group.

Імпорт електричної енергії у листопаді збільшився на 17,2% - до 414,7 тис.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зростання імпорту

Зокрема, після атаки 30 жовтня імпорт виріс 1 листопада до 23,6 тис. МВт*год, що на 86,3% більше ніж день тому. Аналогічна картина також спостерігалася після ударів 8 та 19 листопада, а також після атак 25 та 29 листопада.

Звідки імпортували найбільше

У листопаді найбільше зростання імпорту забезпечила Словаччина — обсяги збільшилися у 10,3 раза. Поставки з Молдови зросли удвічі, з Угорщини — на 2,5%. Імпорт з Румунії та Польщі, навпаки, скоротився — на 7,6% і 22,9% відповідно.

В структурі імпорту за напрямами надходження електроенергії доля Угорщини становила 184,5 тис. МВт*год (44,5%), Словаччини — 78,6 тис. МВт*год (19,0%), Румунії — 71,0 тис. МВт*год (17,1%), Польщі — 61,8 тис. МВт*год (14,9%) та Молдови — 18,8 тис. МВт*год (4,5%).

Порівняно з аналогічним місяцем минулого року (162,4 тис. МВт*год) у листопаді 2025-го імпорт зріс у 2,6 раза.

Зменшення експорту

Своєю чергою, у листопаді Україна зменшила експорт електроенергії на 94,2% — до 5,3 тис. МВт*год, що є найменшим місячним показником з вересня 2024-го.

Для порівняння: у жовтні цього року експорт становив 90,8 тис. МВт*год, у листопаді минулого року — 41,9 тис. МВт*год.

Експорт електроенергії у листопаді був незначним і здійснювався лише до 10 числа, а з 11 листопада повністю припинився. Основні обсяги експорту здійснювалися у нічний період з 01:00 до 05:00 та вранці й удень з 09:00 до 14:00.

Україна досягла домовленості з ENTSO-E про збільшення з 1 грудня 2025 р. максимальної пропускної спроможності міжнародних перетинів для імпорту електроенергії з 2,1 ГВт до 2,3 ГВт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
