Австралія заборонила використання соцмереж для осіб віком до 16 років

Австралія стала першою країною, яка заборонила використання соцмереж осіб, які не досягли 16 років, повідомляє The Guardian.

Закон набрав чинності

Закон набув чинності з півночі 10 грудня за місцевим часом і торкнеться більшості найбільших платформ, включаючи TikTok, Youtube, соцмережі компанії Meta та X.

Що це означає

Усі вже існуючі облікові записи австралійських дітей і підлітків повинні бути видалені адміністраціями соцмереж; також соцмережі повинні блокувати створення нових сторінок.

За даними The Guardian, усі ці майданчики, за винятком останнього, висловили готовність виконувати закон.

Штрафи

Відмова від виконання заборони загрожує платформам штрафом до $49,5 млн.

Про наміри ввести аналогічні заборони повідомила влада Малайзії, Данії та Норвегії, а також ЄС, який ухвалив резолюцію про подібні обмеження.

В уряді Великобританії, своєю чергою, повідомили про «пильне спостереження за підходом Австралії до вікових обмежень».