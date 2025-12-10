Multi від Мінфін
10 грудня 2025, 9:50

Google працює над ШІ-окулярами. Перша модель вийде у 2026 році

Google працює над двома типами ШІ-окулярів і випустить першу модель у 2026 році, повідомила компанія у своєму блозі.

Google працює над двома типами ШІ-окулярів і випустить першу модель у 2026 році, повідомила компанія у своєму блозі.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомо«Стильні, легкі окуляри, які можна з комфортом носити весь день», розробляються у партнерстві із Samsung, Gentle Monster та Warby Parker.
Скріншот blog.google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Стильні, легкі окуляри, які можна з комфортом носити весь день», розробляються у партнерстві із Samsung, Gentle Monster та Warby Parker.

Запланована на наступний рік модель буде призначена для «безекранного сприяння» та оснащена вбудованими динаміками, мікрофонами та камерами, завдяки яким можна буде спілкуватися з чат-ботом Gemini, робити фотографії та отримувати допомогу.

Читайте також: Alibaba випустила ШІ-окуляри Quark

Інша модель буде оснащена дисплеєм, який показуватиме корисну інформацію «саме тоді, коли потрібно», — наприклад, маршрути пересування або переклад.

Дротові окуляри

Google також представила дротові окуляри розширеної реальності (XR) на основі своєї нової спеціалізованої операційної системи Android XR. Окуляри будуть випускатися компанією Xreal і додавати цифровий контент поверх об'єктів реального світу.

Наприклад, з їх допомогою можна буде дивитися відеорецепти безпосередньо під час приготування їжі та покрокові візуальні інструкції у контексті приладу, який ремонтує користувач. Додаткова інформація про запуск цієї моделі стане відомою наступного року.

Bloomberg зазначає, що новинки Google уособлюють більш досконалий і продуманий підхід до розробки смарт-окулярів у порівнянні з Google Glass, що вийшли близько десяти років тому, які не користувалися широким попитом через неоднозначний дизайн, швидку розрядку акумулятора і побоювання з приводу конфіденційності.

Розумні окуляри Ray-Ban

Як повідомляв «Мінфін», Meta Platforms Inc представила окуляри Meta Ray-Ban Display, нову модель розумних окулярів із вбудованим дисплеєм, покликану розвинути успіх своїх попередників.

Вартість окулярів складає $799, і вони є однією з останніх пропозицій у рамках партнерства Meta з гігантом індустрії окулярів EssilorLuxottica, власником бренду Ray-Ban.

Meta також представила окуляри Oakley Meta Vanguard за $499 та друге покоління очок Ray-Ban Meta за ціною $379.

Розумні окуляри Meta є одні з небагатьох носимих ШІ-продуктів, які досягли успіху в останні роки, оскільки спроби об'єднати І та споживчу електроніку поки що дали обмежені результати.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
