Google працює над двома типами ШІ-окулярів і випустить першу модель у 2026 році, повідомила компанія у своєму блозі.
Google працює над ШІ-окулярами. Перша модель вийде у 2026 році
Що відомо
«Стильні, легкі окуляри, які можна з комфортом носити весь день», розробляються у партнерстві із Samsung, Gentle Monster та Warby Parker.
Запланована на наступний рік модель буде призначена для «безекранного сприяння» та оснащена вбудованими динаміками, мікрофонами та камерами, завдяки яким можна буде спілкуватися з чат-ботом Gemini, робити фотографії та отримувати допомогу.
Інша модель буде оснащена дисплеєм, який показуватиме корисну інформацію «саме тоді, коли потрібно», — наприклад, маршрути пересування або переклад.
Дротові окуляри
Google також представила дротові окуляри розширеної реальності (XR) на основі своєї нової спеціалізованої операційної системи Android XR. Окуляри будуть випускатися компанією Xreal і додавати цифровий контент поверх об'єктів реального світу.
Наприклад, з їх допомогою можна буде дивитися відеорецепти безпосередньо під час приготування їжі та покрокові візуальні інструкції у контексті приладу, який ремонтує користувач. Додаткова інформація про запуск цієї моделі стане відомою наступного року.
Bloomberg зазначає, що новинки Google уособлюють більш досконалий і продуманий підхід до розробки смарт-окулярів у порівнянні з Google Glass, що вийшли близько десяти років тому, які не користувалися широким попитом через неоднозначний дизайн, швидку розрядку акумулятора і побоювання з приводу конфіденційності.
Розумні окуляри Ray-Ban
Як повідомляв «Мінфін», Meta Platforms Inc представила окуляри Meta Ray-Ban Display, нову модель розумних окулярів із вбудованим дисплеєм, покликану розвинути успіх своїх попередників.
Вартість окулярів складає $799, і вони є однією з останніх пропозицій у рамках партнерства Meta з гігантом індустрії окулярів EssilorLuxottica, власником бренду Ray-Ban.
Meta також представила окуляри Oakley Meta Vanguard за $499 та друге покоління очок Ray-Ban Meta за ціною $379.
Розумні окуляри Meta є одні з небагатьох носимих ШІ-продуктів, які досягли успіху в останні роки, оскільки спроби об'єднати І та споживчу електроніку поки що дали обмежені результати.
