27 листопада 2025, 17:15

Alibaba випустила ШІ-окуляри Quark

Alibaba розпочала продаж своїх перших розумних окулярів на базі моделей Qwen AI в Китаї. Наступного року окуляри вийдуть у міжнародний продаж. Про це пише Bloomberg.

Alibaba розпочала продаж своїх перших розумних окулярів на базі моделей Qwen AI в Китаї.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Китайська відповідь Ray-Ban

Нові окуляри Quark S1, які є китайською відповіддю розумним окулярам Ray-Ban від Meta, мають вбудовані напівпрозорі вбудовані екрани, які дозволяють додавати інформацію до того, що користувач бачить навколо. Також пристрій оснащений камерами, мікрофонами кісткової провідності та змінними батареями, розрахованими на 24 години роботи,

Окуляри Quark AI випускаються у двох варіантах — S1, вартістю ціна якого від 3799 юанів ($536), та G1 — 1899 юанів. Основна їхня відмінність полягає у дисплеї: G1 не має мікро-OLED-дисплеїв.

Обидві моделі працюють на базі платформи Snapdragon AR1 від Qualcomm — чипа, розробленого спеціально для окулярів доповненої реальності, що включає блоки нейронної обробки (NPU) для завдань ШІ.

S1 вже можна купити на Tmall (Alibaba), JD.com, Douyin (ByteDance Ltd.) та у більш ніж 600 магазинах у 82 містах Китаю. Міжнародний продаж розпочнеться наступного року, і деякі версії будуть доступні, зокрема, через AliExpress.

Компанія повідомила, що серед функцій є переклад на ходу, створення нотаток зі зустрічей за допомогою ШІ та можливість ставити питання віртуальним помічникам.

Користувачі можуть сфотографувати будь-який товар за допомогою камери в об'єктиві, і пристрій одразу відобразить його вартість на Taobao — основному торговому майданчику Alibaba у Китаї.

Розумні окуляри Ray-Ban

Як повідомляв «Мінфін», Meta Platforms Inc представила окуляри Meta Ray-Ban Display, нову модель розумних окулярів із вбудованим дисплеєм, покликану розвинути успіх своїх попередників.

Вартість окулярів складає $799, і вони є однією з останніх пропозицій у рамках партнерства Meta з гігантом індустрії окулярів EssilorLuxottica, власником бренду Ray-Ban.

Meta також представила окуляри Oakley Meta Vanguard за $499 та друге покоління окулярів Ray-Ban Meta за ціною $379.

Розумні окуляри Meta є одні з небагатьох носимих ШІ-продуктів, які досягли успіху в останні роки, оскільки спроби об'єднати ШІ та споживчу електроніку поки що дали обмежені результати.

Meta продала більше 2 мільйонів розумних окулярів Ray-Ban з моменту їхнього дебюту у жовтні та планує продати близько 5 мільйонів одиниць до кінця 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
