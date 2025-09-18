Meta запускає нові розумні окуляри Ray-Ban із вбудованим дисплеєм за ціною $800

Meta Platforms Inc у середу представила окуляри Meta Ray-Ban Display, нову модель розумних окулярів із вбудованим дисплеєм, покликану розвинути успіх своїх попередників. Про це пише investing.

Вартість очок складає $799, і вони є однією з останніх пропозицій у рамках партнерства Meta з гігантом очкової індустрії EssilorLuxottica, власником бренду Ray-Ban.

Meta також представила окуляри Oakley Meta Vanguard за $499 та друге покоління очок Ray-Ban Meta за ціною $379.

За останній рік Meta досягла успіху зі своїми пристроями, що носяться, які також служать провідником для ШІ-продуктів компанії. Окуляри Meta Ray-Ban Display, мабуть, є готовою для споживачів версією експериментальних очок доповненої реальності Orion, які компанія представила у 2024 році.

Meta презентувала нові моделі під час своєї щорічної конференції Connect.

Розумні окуляри Meta є одні з небагатьох носимих ШІ-продуктів, які досягли успіху в останні роки, оскільки спроби об'єднати ШІ та споживчу електроніку поки що дали обмежені результати.

Meta продала більше 2 мільйонів розумних окулярів Ray-Ban з моменту їхнього дебюту у жовтні та планує продати близько 5 мільйонів одиниць до кінця 2025 року.