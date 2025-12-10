Multi від Мінфін
10 грудня 2025, 8:00

Нацкомісія готує до запуску особові інвестиційні рахунки

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) готує фінансовий ринок до суттєвих змін. Найближчий ключовий крок — запуск особових інвестиційних рахунків. Про це повідомив голова Комісії Руслан Магомедов.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) готує фінансовий ринок до суттєвих змін.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Оновлення кадрів

«Це формує сучасну фінансову архітектуру, яка потребує свіжої експертизи та нових ідей. Тому переходимо до наступних кроків трансформації Комісії і запроваджуємо зміни у керівному складі, як продовження реформи регулятора та посилення інституції на всіх рівнях. Люди, які працювали роками, зробили великий внесок і йдуть далі у свої професійні шляхи. А оновлення кадрів — це новий етап і нова можливість для розвитку ринку», — зазначив він.

Читайте також: Половина складу НКЦПФР подала у відставку — ЕП

Також він додав, що Комісія не зупиняє пошук фахівців. Зокрема, у напрямках корпоративного управління та корпоративних фінансів, аналізу фінансової звітності та пруденційного нагляду, управління ліцензування, євроінтеграції, міжнародної співпраці та інших ключових сфер.

Нагадаємо

Раніше ЗМІписали, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) опинилася за крок до втрати дієздатності. Одразу троє членів комісії звернулися до Президента України Володимира Зеленського із заявами про звільнення за власним бажанням. Якщо ці відставки будуть прийняті, державний орган не зможе ухвалювати жодних рішень через відсутність кворуму.

На сьогодні керівний склад регулятора налічує сім осіб: шість членів та Голова комісії Руслан Магомедов. Однак, окрім трьох заяв про відставку, існує ще одна кадрова проблема. Влітку цього року Руслан Магомедов направив лист Президенту з проханням звільнити ще одного члена комісії — Максима Лібанова.

Причина — закінчення строку його повноважень ще 28 лютого 2024 року. Хоча за законом Лібанов продовжує виконувати обов'язки до призначення наступника, фактично його звільнення є питанням часу.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
