Половина складу НКЦПФР подала у відставку — ЕП

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) опинилася за крок до втрати дієздатності. Одразу троє членів комісії звернулися до Президента України Володимира Зеленського із заявами про звільнення за власним бажанням. Якщо ці відставки будуть прийняті, державний орган не зможе ухвалювати жодних рішень через відсутність кворуму. Про це повідомляє «Економічна правда» 8 грудня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кадровий вихід

За інформацією джерел видання, заяви на звільнення написали Юрій Бойко, Ярослав Шляхов та Іраклій Барамія. Всі троє посадовців особисто підтвердили цей факт журналістам.

Відомо, що Юрій Бойко та Ярослав Шляхов подали документи на початку грудня, тоді як Іраклій Барамія виявив бажання залишити посаду ще у жовтні.

Математика колапсу

Критичність ситуації полягає в особливостях законодавства, що регулює роботу комісії. Для того, щоб будь-яке рішення НКЦПФР (наприклад, про видачу ліцензії чи накладення штрафу) вважалося прийнятим, за нього мають проголосувати щонайменше п'ять членів.

На сьогодні керівний склад регулятора налічує сім осіб: шість членів та Голова комісії Руслан Магомедов. Однак, окрім трьох заяв про відставку, існує ще одна кадрова проблема. Влітку цього року Руслан Магомедов направив лист Президенту з проханням звільнити ще одного члена комісії — Максима Лібанова.

Причина — закінчення строку його повноважень ще 28 лютого 2024 року. Хоча за законом Лібанов продовжує виконувати обов'язки до призначення наступника, фактично його звільнення є питанням часу.

Якщо Володимир Зеленський задовольнить усі заяви (Бойка, Шляхова, Барамії) та звільнить Лібанова, у складі комісії залишаться лише троє людей: Голова Руслан Магомедов та члени Арсен Ільін і Юрій Шаповал. Цього недостатньо для формування кворуму, що зробить регулятор повністю неправомочним.

Що саме контролює комісія

НКЦПФР є головним державним органом, який наглядає за ринком капіталу в Україні. До її повноважень входить не лише регулювання торгівлі цінними паперами (акціями, облігаціями), а й нагляд за недержавними пенсійними фондами, діяльністю бірж та інвестиційних компаній.