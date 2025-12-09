Світла стане більше: Уряд ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 грудня 2025, 23:05

Світла стане більше: Уряд ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми

Кабінет Міністрів 9 грудня ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми та забезпечення світлом громадян. Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Кабінет Міністрів 9 грудня ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми та забезпечення світлом громадян.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рішення для стабілізації енергосистеми

Уряд зобов’язав обласні військові адміністрації протягом двох днів переглянути списки об'єктів критичної інфраструктури. Лікарні, школи, підприємства оборонно-промислового комплексу та інші об'єкти життєзабезпечення залишатимуться з безперебійним електропостачанням. Водночас зі списків виключать тих споживачів, що не мають вирішального значення в нинішніх умовах, а вивільнені обсяги електроенергії спрямують на побутові потреби громадян.

Уряд доручив органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам обмежити неважливе споживання електроенергії. Декоративне освітлення будівель, парків та вулична реклама в умовах енергетичної кризи мають бути вимкнені, проте вулиці та дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими.

Перелік таких ділянок визначать МВС та Нацполіція. Обмеження не стосуватимуться електроенергії, виробленої споживачами на власних генераторних установках.

Уряд доручив Міненерго, Мінрозвитку, енергетичному нагляду та ОВА забезпечити повноцінну роботу розподіленої генерації - газопоршневих, газотурбінних, когенераційних, бензинових та дизельних установок. Усі бар'єри, що заважають відпуску електроенергії в мережу, мають бути усунені, а наявні когенераційні установки — введені в експлуатацію. Відповідні рішення Кабмін схвалив минулого тижня.

Читайте також: Уряд працює над скороченням відключень електроенергії — Свириденко

Уряд дозволив державним компаніям і компаніям із часткою держави від 50% імпортувати електроенергію. Це має зменшити навантаження на систему та підвищити її стабільність у пікові години. Імпорт погоджуватиметься з НЕК «Укренерго».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 44 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами