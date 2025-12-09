Світла стане більше: Уряд ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми

Кабінет Міністрів 9 грудня ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми та забезпечення світлом громадян. Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Рішення для стабілізації енергосистеми

Уряд зобов’язав обласні військові адміністрації протягом двох днів переглянути списки об'єктів критичної інфраструктури. Лікарні, школи, підприємства оборонно-промислового комплексу та інші об'єкти життєзабезпечення залишатимуться з безперебійним електропостачанням. Водночас зі списків виключать тих споживачів, що не мають вирішального значення в нинішніх умовах, а вивільнені обсяги електроенергії спрямують на побутові потреби громадян.

Уряд доручив органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам обмежити неважливе споживання електроенергії. Декоративне освітлення будівель, парків та вулична реклама в умовах енергетичної кризи мають бути вимкнені, проте вулиці та дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими.

Перелік таких ділянок визначать МВС та Нацполіція. Обмеження не стосуватимуться електроенергії, виробленої споживачами на власних генераторних установках.

Уряд доручив Міненерго, Мінрозвитку, енергетичному нагляду та ОВА забезпечити повноцінну роботу розподіленої генерації - газопоршневих, газотурбінних, когенераційних, бензинових та дизельних установок. Усі бар'єри, що заважають відпуску електроенергії в мережу, мають бути усунені, а наявні когенераційні установки — введені в експлуатацію. Відповідні рішення Кабмін схвалив минулого тижня.

Уряд дозволив державним компаніям і компаніям із часткою держави від 50% імпортувати електроенергію. Це має зменшити навантаження на систему та підвищити її стабільність у пікові години. Імпорт погоджуватиметься з НЕК «Укренерго».