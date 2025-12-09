Multi від Мінфін
9 грудня 2025, 14:48

Уряд працює над скороченням відключень електроенергії — Свириденко

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела координаційну нараду з ключовими представниками енергетичного сектору та Офісу президента для обговорення стану енергосистеми країни та подальших кроків із відновлення. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела координаційну нараду з ключовими представниками енергетичного сектору та Офісу президента для обговорення стану енергосистеми країни та подальших кроків із відновлення.
Фото: pixabay.com

У нараді взяли участь:

  • Віце-прем'єр Олексій Кулеба;
  • В.о. міністра енергетики Артем Некрасов;
  • Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита;
  • Голова Укренерго Віталій Зайченко.

Відновлювальні роботи та графіки відключень

Свириденко заслухала доповіді про хід ремонту об'єктів енергетичної інфраструктури, які постраждали внаслідок нещодавнього ворожого обстрілу. Учасники наради скоординували подальші дії, спрямовані на прискорене відновлення енергосистеми.

Прем'єр-міністр зазначила, що по всій країні наразі застосовуються три черги графіків погодинних відключень.

«Працюємо над скороченням їхньої тривалості», — повідомила Свириденко.

Рішення для побутових споживачів

Окремо Свириденко наголосила на підготовці урядових рішень, спрямованих на перерозподіл споживання електроенергії. Мета цих заходів — направити більше електроенергії для потреб побутових споживачів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+60
TAN72
TAN72
9 грудня 2025, 14:54
#
Вместо трёх часов на день будет 2
+
+15
Я. ..
Я. ..
9 грудня 2025, 15:18
#
Але платити за ці 2 години з світлом всі будуть як за 10 годин з світлом!
Це буде справжня ель потужність!
Слава незламності! Бананова республіка понад усе!
+
+30
Я. ..
Я. ..
9 грудня 2025, 15:20
#
Уряд сидить і думає разом с свириденко і найпотужнішим диктатором сучасності:
-А навіщо цим холопам світло взагалі? Економіка сама себе не відновить, а кредити котрі ми набрали самі себе не виплатять, нехай йдуть на заводи працювати цілодобово за продуктові талони, ще вони дома посидіти з світлом захотіли, може їм ще можливості інвестувати дати чи що? Холопи знахабніли зовсім, всіх на фронт, одні ухилянти всі ті хто не має депутатського мандату :D
+
0
stas12345
stas12345
9 грудня 2025, 16:05
#
Варто спрямувати кошти на сили оборони, а цивільні можуть пару місяців без світла побути поки не переможемо
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
