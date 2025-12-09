Уряд працює над скороченням відключень електроенергії — Свириденко

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела координаційну нараду з ключовими представниками енергетичного сектору та Офісу президента для обговорення стану енергосистеми країни та подальших кроків із відновлення. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У нараді взяли участь:

Віце-прем'єр Олексій Кулеба;

В.о. міністра енергетики Артем Некрасов;

Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита;

Голова Укренерго Віталій Зайченко.

Відновлювальні роботи та графіки відключень

Свириденко заслухала доповіді про хід ремонту об'єктів енергетичної інфраструктури, які постраждали внаслідок нещодавнього ворожого обстрілу. Учасники наради скоординували подальші дії, спрямовані на прискорене відновлення енергосистеми.

Прем'єр-міністр зазначила, що по всій країні наразі застосовуються три черги графіків погодинних відключень.

«Працюємо над скороченням їхньої тривалості», — повідомила Свириденко.

Рішення для побутових споживачів

Окремо Свириденко наголосила на підготовці урядових рішень, спрямованих на перерозподіл споживання електроенергії. Мета цих заходів — направити більше електроенергії для потреб побутових споживачів.