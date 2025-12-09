Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела координаційну нараду з ключовими представниками енергетичного сектору та Офісу президента для обговорення стану енергосистеми країни та подальших кроків із відновлення. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.
9 грудня 2025, 14:48
Уряд працює над скороченням відключень електроенергії — Свириденко
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
У нараді взяли участь:
- Віце-прем'єр Олексій Кулеба;
- В.о. міністра енергетики Артем Некрасов;
- Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита;
- Голова Укренерго Віталій Зайченко.
Відновлювальні роботи та графіки відключень
Свириденко заслухала доповіді про хід ремонту об'єктів енергетичної інфраструктури, які постраждали внаслідок нещодавнього ворожого обстрілу. Учасники наради скоординували подальші дії, спрямовані на прискорене відновлення енергосистеми.
Прем'єр-міністр зазначила, що по всій країні наразі застосовуються три черги графіків погодинних відключень.
«Працюємо над скороченням їхньої тривалості», — повідомила Свириденко.
Рішення для побутових споживачів
Окремо Свириденко наголосила на підготовці урядових рішень, спрямованих на перерозподіл споживання електроенергії. Мета цих заходів — направити більше електроенергії для потреб побутових споживачів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 4
Це буде справжня ель потужність!
Слава незламності! Бананова республіка понад усе!
-А навіщо цим холопам світло взагалі? Економіка сама себе не відновить, а кредити котрі ми набрали самі себе не виплатять, нехай йдуть на заводи працювати цілодобово за продуктові талони, ще вони дома посидіти з світлом захотіли, може їм ще можливості інвестувати дати чи що? Холопи знахабніли зовсім, всіх на фронт, одні ухилянти всі ті хто не має депутатського мандату :D