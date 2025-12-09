Українці за добу на monобазарі продали товарів на понад 3 млн грн

Протягом доби з моменту запуску на monобазарі зареєструвалося 230 808 користувачів, з них понад половини — 140 000 — за перші 10 годин. Продавці створили 75 657 оголошень. А покупці вже придбали 1 432 товари на суму 3,5 млн грн. Про це написав співзасновник банку Олег Гороховський .

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Збити ціну

На monобазарі доступний автоматизований торг. Тобто покупці можуть запропонувати свою ціну, а продавці можуть погодитися або ні. Гороховський повідомив, що таким чином користувачі «збили» ціну на 165 000 грн.

Запуск базару

8 грудня на monомаркеті запустили monобазар, де користувачі можуть продавати та купувати вживані товари.

Є три великих плюси, чому продавати через monoбазар краще:

1. Будь-що можна купити частинами.

2. Усі продавці вже верифіковані моно, отже, шахраювати тут незручно, якщо не сказати, що неможливо.

3. Кожен може зробити свою особисту вітрину на Базарі, поділитися нею в своїх соцмережах або надіслати друзям. Кому цікаво, підпишуться на вас і будуть знати, коли у вас зʼявиться щось на продаж.

«А взагалі, там багато цікавих функцій. Наприклад, наша ШІ-шка заповнює за вас довгий опис товару, а вам треба лише сказати про нього декілька слів типу «айфон, 80% батарея, коцаний екран». Так, здається, ви значно заощадите час.

Плюс, нам здається, що більшість діалогів з покупки — це торги, які теж марнують час. Тож ми автоматизували торг — ви можете запропонувати ціну, а продавець побачить і подумає, чи згоден за стільки продати. І діалогів немає!

А ще продавець отримає гроші лише, якщо ви заберете товар з пошти. Якщо подивитеся і він вам не сподобається — гроші самі повернуться до вас, а посилка — відправникові", — пояснив Гороховський.

Яка комісія?

Комісія за будь-який продаж стала — поки тестуємося, до 8 січня — лише 0,1%. Коли переконаємося, що все працює нормально, стане 1,9%. А під час купівлі оплачуєте додатково лише доставку.

«І ще важлива деталь: до 8 січня ви можете продати річ на благодійність, натиснувши відповідний тумблер. У такому випадку не тільки ваша сума задонатиться на Хартію, а ми ще додамо стільки ж від себе!

Знаходиться Базар під кнопкою Маркету, в окремому розділі — зайдіть, потестіть, пишіть фідбеки, а ми завдяки цьому будемо коригувати розвиток проєкту", — підсумував він.