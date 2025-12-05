Multi від Мінфін
5 грудня 2025, 18:27

Meta підозрюють у порушенні антимонопольного законодавства ЄС через політику ШІ у WhatsApp

Європейська комісія повідомила, що розпочала офіційне антимонопольне розслідування щодо нової політики Meta, яка обмежує можливість розробників штучного інтелекту використовувати бізнес-інструменти WhatsApp. Про це повідомляє Investing.

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Розслідування стосується політики, запровадженої Meta у жовтні 2025 року, яка забороняє ШІ-провайдерам використовувати WhatsApp Business Solution, якщо ШІ є їхньою основною послугою.

Єврокомісія висловлює занепокоєння, що ця політика може завадити стороннім розробникам ШІ пропонувати свої послуги через WhatsApp на території Європейської економічної зони.

Представник WhatsApp назвав ці звинувачення безпідставними, зазначивши, що зростання кількості ШІ-чатботів у Business API створює надмірне навантаження на системи, які спочатку не були розраховані на такі обсяги.

«Попри це, ринок штучного інтелекту залишається надзвичайно конкурентним, і користувачі можуть отримати доступ до сервісів на свій вибір багатьма способами — через магазини додатків, пошукові системи, електронну пошту, партнерські інтеграції та операційні системи», — йдеться в заяві представника компанії.

ЄК зазначає, що за новою політикою, компанії, як і раніше, можуть використовувати ШІ для допоміжних функцій (наприклад, автоматизованої підтримки клієнтів). Однак, тоді як конкуренти Meta можуть бути заблоковані у доступі до клієнтів через платформу, власний сервіс Meta — Meta AI — залишається доступним.

Розслідування стосуватиметься всієї Європейської економічної зони, крім Італії, де національний антимонопольний регулятор уже проводить власне розслідування щодо дій Meta.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
