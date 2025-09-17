Китайский регулятор приказал ведущим технологическим фирмам прекратить закупки чипов искусственного интеллекта производства Nvidia и отменить имеющиеся заказы. Это является частью более широкой кампании Пекина по уменьшению зависимости от американских технологий. Об этом 17 сентября сообщает Financial Times, передает Reuters.
Китай запретил технологическим компаниям покупать ИИ-чипы Nvidia
Эскалация технологической войны
США ограничивали доступ Китая к передовым полупроводникам, что побудило Пекин давить на отечественные фирмы, чтобы они отказались от американских поставщиков. Это наносит удар по лидерам отрасли, в частности Nvidia.
Запрет появился через несколько дней после того, как Китай обвинил компанию в нарушении антимонопольного законодательства. Это стало очередной вспышкой торговой войны с Вашингтоном.
Конкретные действия регулятора
Администрация киберпространства Китая (CAC) на этой неделе приказала компаниям, включая ByteDance и Alibaba, прекратить тестирование и заказы чипов RTX Pro 6000D. Об этом сообщили три источника, знакомые с делом.
Согласно отчету, новый запрет является более жестким, чем предыдущие указания регуляторов, которые сосредотачивались на H20 — предыдущей версии китайского ИИ-чипа Nvidia.
