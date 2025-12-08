Paramount намагається зірвати угоду Netflix і дає $108 млрд за Warner Bros.

Медіагігант Paramount Skydance вирішив не здаватися без бою і зробив сенсаційну пропозицію, намагаючись перехопити угоду з Warner Bros. Discovery (WBD) у Netflix. Компанія оголосила про «вороже поглинання» з оцінкою в $108,4 млрд, що значно перевищує пропозицію конкурента. Про це повідомляє Reuters 8 грудня.

У чому суть пропозиції

Лише у п'ятницю здавалося, що Netflix переміг у багатотижневій боротьбі, домовившись про купівлю активів Warner Bros. за $72 млрд. Проте Paramount Skydance у понеділок, 8 грудня, зробив хід у відповідь, звернувшись безпосередньо до акціонерів WBD в обхід ради директорів.

Paramount пропонує $30 за акцію повністю готівкою за всю компанію. Це ключова відмінність від угоди з Netflix, яка передбачала купівлю лише «ласих шматків» (кіностудій та стримінгу), залишаючи за бортом телевізійні мережі.

Аргументи Paramount прості:

Їхня пропозиція дає акціонерам на $18 млрд більше готівки.

Шлях до отримання дозволів від регуляторів буде простішим.

Об'єднання двох традиційних студій піде на користь усьому Голлівуду.

«Ми віримо, що наша пропозиція створить сильніший Голлівуд», — заявив генеральний директор Paramount Девід Еллісон.

Політичний фактор та реакція ринку

Угода з Netflix, яка передбачає штраф за розрив у розмірі $5,8 млрд, вже зіткнулася з критикою. Профспілки та законодавці побоюються скорочення робочих місць і підвищення цін. Свою роль зіграв і новообраний президент США Дональд Трамп, який висловив сумніви щодо угоди з Netflix, натякаючи на можливі антимонопольні проблеми.

Paramount також заявляє про «упередженість» з боку менеджменту Warner Bros., який нібито ігнорував їхні пропозиції (а їх було шість за останні 12 тижнів) і «підігравав» Netflix.

Ринок відреагував миттєво: акції Warner Bros. Discovery підскочили на 6,7%, Paramount зросли на 3,7%, а от папери Netflix впали на 3,6%.

Чому це називають «ворожим поглинанням»

Це означає, що компанія-покупець (Paramount) не змогла домовитися з радою директорів компанії-цілі (WBD) полюбовно. Тому Paramount звертається напряму до власників акцій із закликом продати свої частки їм, ігноруючи рекомендації керівництва WBD.

Також важливо розуміти, хто стоїть за Paramount Skydance. Девід Еллісон — це син Ларрі Еллісона, співзасновника Oracle і однієї з найбагатших людей планети (зі статками понад $100 млрд). Саме фінансова міць батька та його тісні зв'язки з політичною елітою США (включаючи команду Трампа) роблять цю атаку на угоду з Netflix реальною загрозою, а не просто піар-ходом. Еллісони мають ресурси, щоб перебити будь-яку ставку Netflix «живими» грошима.

Чому це важливо

Це битва двох світоглядів, яка визначить майбутнє розваг на десятиліття.

Якщо переможе Netflix, це буде остаточна капітуляція «старого Голлівуду». Стримінг поглине легендарну студію, розбере її на активи (франшизи «Гаррі Поттер», DC, «Гра престолів»), а «токсичні» активи на кшталт кабельного телебачення (CNN) будуть викинуті на смітник історії.

Якщо переможе Paramount, це буде спроба реставрації. Дві класичні кіностудії об'єднаються, щоб створити супергіганта, здатного конкурувати з технокомпаніями на рівних, зберігаючи традиційну модель кінопрокату та телебачення. Для глядача це означає або подальшу монополізацію стримінгу (у випадку перемоги Netflix), або появу нової величезної платформи, яка об'єднає контент Paramount+ та HBO.