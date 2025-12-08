Multi від Мінфін
8 грудня 2025, 13:06

Трамп планує особисто перевірити злиття Netflix та Warner Bros.

Стримінговий гігант Netflix домовився про купівлю ключових активів медіаімперії Warner Bros. Discovery за $72 млрд, що може стати найбільшим поглинанням в історії Голлівуду. Однак амбітні плани можуть розбитися об політичну реальність: президент США Дональд Трамп вже заявив про намір втрутитися в процес, побоюючись створення монополії. Про це повідомляє Reuters.

Стримінговий гігант Netflix домовився про купівлю ключових активів медіаімперії Warner Bros.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Подробиці мегаугоди

У п’ятницю, 5 грудня, Netflix та Warner Bros. Discovery оголосили про домовленість, яка змінить розстановку сил у світовій розважальній індустрії. Netflix купує кіно- та телестудії Warner Bros., а також їхній стримінговий підрозділ (HBO та HBO Max).

Ця угода передає до рук піонера стримінгу контроль над культовими франшизами: від «Гаррі Поттера» і всесвіту коміксів DC до серіалів «Гра престолів» та «Друзі».

Позиція Трампа

Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами в Центрі Кеннеді, чітко дав зрозуміти, що останнє слово буде за Білим домом.

«Я буду залучений до ухвалення цього рішення. Це питання для економістів… Але це велика частка ринку. Без сумніву, це може бути проблемою», — заявив Трамп.

Хоча він прямо не сказав, чи підтримує угоду, його акцент на концентрації ринкової влади натякає на серйозні перешкоди з боку антимонопольних органів.

Як Netflix «з'їв» Голлівуд

Історія цього поглинання виглядає як сценарій фільму про бізнес-реванш. У 90-х роках Netflix починав як скромний сервіс прокату DVD поштою, який кинув виклик гіганту Blockbuster (і знищив його).

Коли у 2007 році компанія запустила стримінг, традиційні голлівудські студії сміялися з неї. Тодішній голова Time Warner Джефф Бьюкс порівняв загрозу від Netflix із тим, «ніби албанська армія збирається захопити світ».

Сьогодні «албанська армія» перемогла. Netflix не лише навчив глядачів дивитися серіали, а й почав витрачати мільярди на власний контент, переманюючи найкращих режисерів та акторів. Тепер колишній аутсайдер купує студію з віковою історією, обійшовши в боротьбі таких гігантів, як Comcast та Paramount.

Структура нової імперії

За умовами угоди, Warner Bros. Discovery буде розділена.

  • Що забирає Netflix: Студії Warner Bros., бібліотеку фільмів, HBO, HBO Max.
  • Що залишається: Кабельні телеканали (CNN, TNT Sports, Discovery) будуть виділені в окрему компанію.

Генеральний директор Warner Discovery Девід Заслав та співкерівник Netflix Тед Сарандос, які підтримують дружні стосунки, змогли швидко домовитися про умови, попри те, що лише кілька місяців тому Netflix заявляв про небажання брати участь у великих злиттях.

Ціна провалу та доля CNN

Важлива деталь, яка залишилася «за кадром» стосується фінансових гарантій. За даними фінансових звітів, Netflix погодився виплатити так званий breakup fee (комісію за розрив угоди) у розмірі $5,8 млрд. Це величезна сума, яку компанія буде змушена заплатити Warner Bros., якщо регулятори (зокрема адміністрація Трампа) заблокують злиття. Такий високий розмір «штрафу» свідчить про те, що Netflix усвідомлює високі антимонопольні ризики.

Крім того, виділення новинного гіганта CNN в окрему структуру є стратегічним кроком. Netflix ніколи не хотів займатися новинами чи прямими ефірами політичних подій, зосереджуючись на розвагах. Залишивши CNN «за бортом» угоди, Netflix уникає додаткового політичного тиску, хоча сам факт купівлі HBO все одно робить цю угоду червоною ганчіркою для регуляторів.

Чому це важливо

Це поворотний момент в історії медіа. Якщо угода відбудеться, Netflix фактично стане монополістом преміального контенту, об'єднавши свою величезну базу підписників із найпрестижнішою бібліотекою Голлівуду (HBO).

Для глядача це може означати дві речі:

  • Зручність: Весь улюблений контент (від «Дивних див» до «Дому Дракона») буде в одному додатку.
  • Загроза ціни: Відсутність сильної конкуренції розв'язує руки для підвищення вартості підписки. Якщо раніше HBO Max був головним стримуючим фактором для Netflix, то тепер вони гратимуть в одній команді.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
