17 000 оголошень за три години: українці активно тестують monoбазар

За перші три години після запуску monoбазару в застосунку monobank користувачі розмістили 17 000 оголошень. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що таке monoбазар

monoбазар — це новий маркетплейс у застосунку monobank для продажу власних речей. Сервіс наразі працює в бета-режимі та доступний у розділі «Маркет». Кожен користувач може створити свою вітрину, поділитися нею в соцмережах або надіслати друзям.

Покупки можна оформлювати частинами, а система автоматично формує опис товару на основі кількох слів. Покупці можуть надсилати запити на зниження ціни без потреби у переписуванні.

Читайте також: OLX на мінімалках: monobank запускає monoбазар

Плюси monoбазару

Є три великих плюси, чому продавати через monoбазар краще:

1. Будь-що можна купити частинами.

2. Усі продавці вже верифіковані моно, отже, шахраювати тут незручно, якщо не сказати, що неможливо.

3. Кожен може зробити свою особисту вітрину на Базарі, поділитися нею в своїх соцмережах або надіслати друзям. Кому цікаво, підпишуться на вас і будуть знати, коли у вас зʼявиться щось на продаж.

Комісія за будь-який продаж стала — поки тестуємося, до 8 січня — лише 0,1%. Коли переконаємося, що все працює нормально, стане 1,9%. А під час купівлі оплачуєте додатково лише доставку.