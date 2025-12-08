Multi від Мінфін
Бонус від Мінфіну
Спецпроєкти
8 грудня 2025, 13:38

17 000 оголошень за три години: українці активно тестують monoбазар

За перші три години після запуску monoбазару в застосунку monobank користувачі розмістили 17 000 оголошень. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

За перші три години після запуску monoбазару в застосунку monobank користувачі розмістили 17 000 оголошень.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що таке monoбазар

monoбазар — це новий маркетплейс у застосунку monobank для продажу власних речей. Сервіс наразі працює в бета-режимі та доступний у розділі «Маркет». Кожен користувач може створити свою вітрину, поділитися нею в соцмережах або надіслати друзям.

Покупки можна оформлювати частинами, а система автоматично формує опис товару на основі кількох слів. Покупці можуть надсилати запити на зниження ціни без потреби у переписуванні.

Читайте також: OLX на мінімалках: monobank запускає monoбазар

Плюси monoбазару

Є три великих плюси, чому продавати через monoбазар краще:

1. Будь-що можна купити частинами.

2. Усі продавці вже верифіковані моно, отже, шахраювати тут незручно, якщо не сказати, що неможливо.

3. Кожен може зробити свою особисту вітрину на Базарі, поділитися нею в своїх соцмережах або надіслати друзям. Кому цікаво, підпишуться на вас і будуть знати, коли у вас зʼявиться щось на продаж.

Комісія за будь-який продаж стала — поки тестуємося, до 8 січня — лише 0,1%. Коли переконаємося, що все працює нормально, стане 1,9%. А під час купівлі оплачуєте додатково лише доставку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Lololoq
Lololoq
8 грудня 2025, 14:46
#
Зная монобанк — они решили, что они будут только приложением — мобильным банком! Ладно, согласен, что бесплатная доска объявлений нужна, так как олх выставил очень много ограничений и бесплатно разместить объявление уже фактически невозможно. Но, монобазар использовать можно только в приложении моно!
Выйти на уровень веб браузера или отдельного приложения — это табу, к огромному моему сожалению. Как Гугл будет находить запросы пользователя на покупку? Чем фактически новинка лучше, чем есть мономагазин в приложении? Олег, ты отошел от дел или мне перезвонить тебе? Фак.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
8 грудня 2025, 15:17
#
Сильно интресует другое : будет ли моно автоматическим налоговым агентом и удерживать НДФЛ по сделкам физ лиц ? А насчет обмена данными с ДФС тоже цикаво…
+
0
kingcity
kingcity
8 грудня 2025, 15:00
#
Мономаркет, монобазар… Монобанк дійсно вже на якийсь базар перетворюється
+
0
zephyr
zephyr
8 грудня 2025, 15:49
#
Помянем олх. Попахивает проверками и нагибами моно, потому что многим дорогу перешёл. С НП всё начиналось точно так же
