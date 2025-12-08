Аналітики Morgan Stanley уперше за два роки перестали рекомендувати акції Tesla. У чому причина

Новий аналітик Morgan Stanley по Tesla Ендрю Перкоко відкликав рекомендацію купувати акції виробника електромобілів, якою інвестбанк дотримувався більше двох років поспіль, зазначає NBC.

Рейтинг акцій падає

Перкоко 7 грудня знизив рейтинг акцій Tesla з «вищого за ринок» до «на рівні ринку». Він також підвищив цільову ціну на $15 до $425 за акцію. Цей таргет вищий, ніж у середньому по ринку ($401 за акцію, за даними FactSet), але, як і раніше, нижчий за поточну ціну на біржі ($455 на закритті торгів 5 грудня).

Акції Tesla впали на 1,3% на премаркеті Nasdaq після зростання на 0,1% за підсумками попередньої торгової сесії.

Аналітичне спостереження за акціями Tesla в Morgan Stanley Перкоко прийняв від Адама Джонаса, який довгий час був налаштований до компанії Маска «по-бичачому».

Рейтинг Tesla на рівні Overweight він утримував з вересня 2023 року, але нещодавно перейшов на огляди ринку ШІ, зазначає CNBC.

Слідом за своїм попередником Перкоко визнав лідерство Tesla в галузі безпілотного транспорту та робототехніки. Однак, оскільки ціна акцій Tesla зараз наблизилася до справедливої, а в короткостроковій перспективі існує ризик перегляду консенсус-прогнозів вниз, він вважає за краще дочекатися «кращої точки входу», заявив аналітик Morgan Stanley.

Водночас Перкоко відзначив привабливе співвідношення ризику та прибутковості акцій Tesla для довгострокових інвесторів.

У його оптимістичному сценарії котирування можуть зрости на 89% — до $860 за акцію вже в 2026 році, якщо компанія впорається зі спадом на ринку електромобілів, а також покаже прогрес у розгортанні роботаксі та масштабуванні випуску гуманоїдних роботів Optimus.

Однак песимістичний варіант прогнозу Morgan Stanley передбачає падіння вартості паперів на 70%, до $145, на тлі посилення конкуренції, тиску на маржу та можливих регуляторних складнощів із впровадженням технологій автономного водіння, повідомив міноритарій Tesla Сойєр Меррітт із посиланням на Перкоко.

Прихильники Маска

Раніше «Мінфін» писав, що мільярдер-інвестор, який був одним із найзапекліших довгострокових прихильників Tesla, виклав сверхоптимістичну траєкторію для акцій компанії в новому інтерв'ю CNBC, стверджуючи, що ринок, як і раніше, недооцінює масштаб того, що будує Ілон Маск.

Він сказав, що співробітники Tesla «не думають», що Маск принесе менш ніж п'яти-семикратний прибуток протягом наступних 10 років, за яким піде ще одне багаторазове зростання.