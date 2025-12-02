Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив про введення режиму «червоного коду» всередині компанії. Цей крок спрямований на екстрену мобілізацію ресурсів для покращення якості флагманського продукту — ChatGPT. Керівництво визнає, що конкуренти стрімко скорочують технологічний розрив, тому компанія змушена відкласти запуск інших продуктів заради порятунку свого лідерства. Про це повідомляє The Wall Street Journal 2 грудня, посилаючись на внутрішню записку для співробітників.
Сем Альтман зупиняє нові проєкти, щоб врятувати лідерство ChatGPT перед загрозою від Google
Мобілізація заради виживання
У своєму зверненні до команди Альтман наголосив на необхідності терміново покращити повсякденний досвід використання чат-бота. Пріоритетами визначено:
- Підвищення персоналізації для користувачів.
- Збільшення швидкості та надійності роботи системи.
- Розширення спектра запитань, на які ШІ може давати якісні відповіді.
Заради досягнення цієї мети OpenAI призупиняє роботу над іншими амбітними ініціативами. Зокрема, відкладається впровадження реклами, розробка спеціалізованих ШІ-агентів для медицини та шопінгу, а також створення персонального асистента під назвою Pulse. Компанія переводить команди з інших проєктів на порятунок ChatGPT і запроваджує щоденні наради щодо прогресу.
Google наступає на п'яти
Головною причиною тривоги в OpenAI є успіхи Google. Минулого місяця пошуковий гігант випустив оновлену версію своєї моделі Gemini, яка перевершила продукти OpenAI у галузевих тестах. Це миттєво відобразилося на вартості акцій Google.
Статистика підтверджує зміну розкладу сил. Кількість щомісячних активних користувачів Gemini зросла з 450 мільйонів у липні до 650 мільйонів у жовтні. Цьому сприяв серпневий реліз генератора зображень Nano Banana. Окрім Google, тиск чинить і стартап Anthropic, який стає дедалі популярнішим серед бізнес-клієнтів.
Фінансова прірва та проблеми з GPT-5
Ситуація ускладнюється фінансовим становищем OpenAI. На відміну від Google, який фінансує розробки з власних прибутків, стартап Альтмана залишається збитковим і залежить від постійного залучення інвестицій. Згідно з внутрішніми прогнозами, щоб вийти на прибуток у 2030 році, компанії потрібно наростити виручку до 200 мільярдів доларів.
Компанія також бореться з репутаційними викликами. Модель GPT-5, випущена в серпні, отримала прохолодні відгуки: користувачі скаржилися на її «холодний» тон та проблеми з простими математичними й географічними задачами.
Втім, у компанії є і козирі: аудиторія ChatGPT перевищує 800 мільйонів користувачів щотижня, а наступного тижня планується реліз нової моделі мислення, яка, за словами Альтмана, випереджає найновіші розробки Google.
