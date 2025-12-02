Multi від Мінфін
2 грудня 2025, 18:16

Сем Альтман зупиняє нові проєкти, щоб врятувати лідерство ChatGPT перед загрозою від Google

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив про введення режиму «червоного коду» всередині компанії. Цей крок спрямований на екстрену мобілізацію ресурсів для покращення якості флагманського продукту — ChatGPT. Керівництво визнає, що конкуренти стрімко скорочують технологічний розрив, тому компанія змушена відкласти запуск інших продуктів заради порятунку свого лідерства. Про це повідомляє The Wall Street Journal 2 грудня, посилаючись на внутрішню записку для співробітників.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив про введення режиму «червоного коду» всередині компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Мобілізація заради виживання

У своєму зверненні до команди Альтман наголосив на необхідності терміново покращити повсякденний досвід використання чат-бота. Пріоритетами визначено:

  • Підвищення персоналізації для користувачів.
  • Збільшення швидкості та надійності роботи системи.
  • Розширення спектра запитань, на які ШІ може давати якісні відповіді.

Заради досягнення цієї мети OpenAI призупиняє роботу над іншими амбітними ініціативами. Зокрема, відкладається впровадження реклами, розробка спеціалізованих ШІ-агентів для медицини та шопінгу, а також створення персонального асистента під назвою Pulse. Компанія переводить команди з інших проєктів на порятунок ChatGPT і запроваджує щоденні наради щодо прогресу.

Google наступає на п'яти

Головною причиною тривоги в OpenAI є успіхи Google. Минулого місяця пошуковий гігант випустив оновлену версію своєї моделі Gemini, яка перевершила продукти OpenAI у галузевих тестах. Це миттєво відобразилося на вартості акцій Google.

Статистика підтверджує зміну розкладу сил. Кількість щомісячних активних користувачів Gemini зросла з 450 мільйонів у липні до 650 мільйонів у жовтні. Цьому сприяв серпневий реліз генератора зображень Nano Banana. Окрім Google, тиск чинить і стартап Anthropic, який стає дедалі популярнішим серед бізнес-клієнтів.

Фінансова прірва та проблеми з GPT-5

Ситуація ускладнюється фінансовим становищем OpenAI. На відміну від Google, який фінансує розробки з власних прибутків, стартап Альтмана залишається збитковим і залежить від постійного залучення інвестицій. Згідно з внутрішніми прогнозами, щоб вийти на прибуток у 2030 році, компанії потрібно наростити виручку до 200 мільярдів доларів.

Компанія також бореться з репутаційними викликами. Модель GPT-5, випущена в серпні, отримала прохолодні відгуки: користувачі скаржилися на її «холодний» тон та проблеми з простими математичними й географічними задачами.

Втім, у компанії є і козирі: аудиторія ChatGPT перевищує 800 мільйонів користувачів щотижня, а наступного тижня планується реліз нової моделі мислення, яка, за словами Альтмана, випереджає найновіші розробки Google.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
2 грудня 2025, 18:19
#
Невже не можна було нормальну людину вибрати для цього проєкту,?
+
0
parseval
parseval
2 грудня 2025, 19:06
#
Кандидатури і критерії відбору?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 грудня 2025, 19:06
#
А міг би дати можливість чат-боту моделі GPT-5 покерувати групою розробників компанії
