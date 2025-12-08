Старший аналітик Bloomberg попросив не порівнювати біткоїн із тюльпанами

Старший аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас заявив , що успіх біткоїна не можна порівнювати зі спекулятивним фінансовим «тюльпановим міхуром», що лопнув у Нідерландах у 1637 році.

Некоректне порівняння

На думку експерта, порівняння некоректне через стійкість біткоїна та здатність адаптуватися до мінливих ринкових умов.

«Я б не став порівнювати біткоїн з тюльпанами, яким би значним не став розпродаж активу. Ринок тюльпанів свого часу виріс і впав приблизно за три роки, а біткоїн повернувся із шести-семи сінокосів, щоб досягти історичних максимумів, і тримається вже 17 років. Деякі просто ненавидять першу криптовалюту і хочуть роздратувати тих, кому вона подобається», — заявив Балчунас.

Старший аналітик Bloomberg вважає, що спекулятивні бульбашки не здатні витримати множинні цикли, халвінги, збої у роботі централізованих бірж та законодавчі перешкоди.

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 6, 2025

Надмірна концентрація на аналізі падіння котирувань першої криптовалюти шкодить розумінню об'єктивної картини крипторинка, вважає експерт. Зростання участі корпоративних гравців та розвиток інфраструктури зберігання BTC роблять біткоїн все більш стійким до економічного шоку, оголосив Балчунас.

Що таке тюльпаноманія

«Тюльпановий міхур» або «тюльпаноманія» — біржовий феномен, що виник у Нідерландах у 1630-х роках, коли ціни на цибулини тюльпанів, завезених до Європи з Туреччини, різко зросли на тлі ажіотажного попиту серед купців.

Ринок тюльпанів раптово впав у 1637 році, вартість цибулин впала більш ніж на 90% за кілька тижнів. Феномен став класичним прикладом, коли вартість активу стає абсолютно необґрунтованою, а крах відбувається так само швидко, як і зростання, завдаючи збитків власникам активу.

Раніше аналітики Glassnode і Fanara Digital заявили, що довгострокова волатильність біткоїна знизилася з пікових 84% у 2021 році до 43% зараз. Причина — прихід корпоративних гравців та запуск регульованих державами криптоінструментів.