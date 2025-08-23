Нацкомісія підвищить тарифи для обленерго з 1 вересня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує з 1 вересня 2025 року підвищити тарифи на розподіл електроенергії для низки операторів систем розподілу (ОСР). Про це повідомляє ExPro.

Деталі

Головна мета рішення — погашення боргів перед оператором системи передачі «Укренерго» та забезпечення підготовки до осінньо-зимового періоду.

Очікується, що підняття тарифів дозволить зменшити фінансове навантаження між учасниками ринку та сформувати аварійні запаси обладнання на випадок ворожих обстрілів.

За попередніми розрахунками, тарифи для споживачів першого класу напруги зростуть у середньому на 14%, для другого класу — на 23%.

На кого очікує найбільше підвищення

Найбільше підвищення можливе для «Рівнеобленерго», «Кіровоградобленерго» та «Хмельницькобленерго». Найменше — для «Чернігівобленерго», «Черкасиобленерго» та «Львівобленерго».

З 1 жовтня планується окремий перегляд тарифів для компаній у прифронтових регіонах, серед яких «Запоріжжяобленерго», «Миколаївобленерго», «Сумиобленерго», «Харківобленерго» та ПЕЕМ ЦЕК.

«Відкладення цього рішення означатиме ще різкіше зростання тарифів у майбутньому. Боргова криза вже призводить до судових спорів між учасниками ринку та штрафів від регулятора. Тому ухвалення економічно обґрунтованого тарифу — це крок, який зменшить тиск на систему і кінцевих споживачів», — пояснив виконавчий директор ГС «Розумні електромережі України» Олександр Баранюк.