«Укрпошта» запускає поштомати. Де запрацював перший

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Смілянський особисто протестував новий сервіс, записавши селфі-відео на фоні поштомата та продемонструвавши процес отримання посилки.

Читайте також: Комуналка, ліки та газети: Укрпошта пояснила, які товари можна в них купити за «1000 Зеленського»

По-перше, користуватися поштоматами можна буде як через мобільний застосунок, так і без нього — за допомогою PIN-коду, який вводиться на металевій клавіатурі, стійкій до будь-яких погодних умов.

По-друге, поштомати дозволятимуть не лише отримувати, а й відправляти відправлення. Згодом вони частково замінять традиційні поштові скриньки — фактично це буде рішення «два в одному».