Укрпошта запустила перший поштомат у Києві, який розташований на Майдані Незалежності поруч із центральним відділенням. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
«Укрпошта» запускає поштомати. Де запрацював перший
Що відомо
Смілянський особисто протестував новий сервіс, записавши селфі-відео на фоні поштомата та продемонструвавши процес отримання посилки.
Переваги поштоматів від Укрпошти
По-перше, користуватися поштоматами можна буде як через мобільний застосунок, так і без нього — за допомогою PIN-коду, який вводиться на металевій клавіатурі, стійкій до будь-яких погодних умов.
По-друге, поштомати дозволятимуть не лише отримувати, а й відправляти відправлення. Згодом вони частково замінять традиційні поштові скриньки — фактично це буде рішення «два в одному».
По-третє, пристрої створені для роботи в автономному режимі — навіть за відсутності електроенергії чи зв’язку. Вони виготовлені за підвищеними стандартами безпеки, мають захист від води, пилу та механічних пошкоджень, тож можуть працювати за будь-яких умов.
