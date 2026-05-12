Українські АЗС оновили ціни на пальне 12 травня. Вартість бензину зросла, тоді як дизельне пальне та автогаз продемонстрували зниження цін. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
12 травня 2026, 15:56
Ціни на пальне 12 травня: бензин дорожчає, дизель та автогаз дешевшають
Зміни цін за добу
- Бензин А-95 преміум додав 3 копійки за літр. Його середня вартість наразі становить 77,90 грн.
- Бензин А-95 також подорожчав, хоча й символічно — на 2 копійки, до 73,54 грн за літр.
- Бензин А-92 залишився «непохитним». Ціна за добу не змінилася і становить 67,13 грн.
- Дизельне пальне продовжує повільно знижуватися. За добу літр здешевшав на 6 копійок і тепер коштує в середньому 87,75 грн.
- Автогаз також продемонстрував від'ємну динаміку, втративши 3 копійки. Середня ціна на заправках — 48,35 грн.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
