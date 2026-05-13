Укрзалізниця з 12 травня запустила можливість купівлі квитків на приміські поїзди через мобільний застосунок по всій Україні. Раніше сервіс був доступний лише на окремих маршрутах. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Укрзалізниця запустила продаж приміських квитків через застосунок по всій Україні
У перевізника зазначили, що популярність цифрових сервісів серед пасажирів приміських поїздів продовжує зростати. Наразі близько 13% усіх квитків у цьому сегменті оформлюються онлайн, а показник щомісяця збільшується.
У квітні через застосунок було оформлено рекордні 15 тисяч приміських квитків за добу. Загалом кількість онлайн-продажів за місяць зросла вдвічі порівняно з березнем.
Також після запуску студентських пільг у застосунку пасажири оформили близько 30 тисяч пільгових квитків.
В Укрзалізниці наголосили, що розвиток онлайн-сервісів має зробити користування приміськими поїздами зручнішим для пасажирів і водночас підтримати стабільне фінансування залізничних перевезень.
«Мінфін» писав, що з 2 травня в Україні набрали чинності нові правила повернення залізничних квитків. Тепер відсоток відшкодування залежить від того, за скільки днів до поїздки ви вирішили скасувати поїздку.
