Укрзалізниця запустила продаж приміських квитків через застосунок по всій Україні

Укрзалізниця з 12 травня запустила можливість купівлі квитків на приміські поїзди через мобільний застосунок по всій Україні. Раніше сервіс був доступний лише на окремих маршрутах. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У перевізника зазначили, що популярність цифрових сервісів серед пасажирів приміських поїздів продовжує зростати. Наразі близько 13% усіх квитків у цьому сегменті оформлюються онлайн, а показник щомісяця збільшується.

У квітні через застосунок було оформлено рекордні 15 тисяч приміських квитків за добу. Загалом кількість онлайн-продажів за місяць зросла вдвічі порівняно з березнем.

Також після запуску студентських пільг у застосунку пасажири оформили близько 30 тисяч пільгових квитків.

В Укрзалізниці наголосили, що розвиток онлайн-сервісів має зробити користування приміськими поїздами зручнішим для пасажирів і водночас підтримати стабільне фінансування залізничних перевезень.

«Мінфін» писав, що з 2 травня в Україні набрали чинності нові правила повернення залізничних квитків. Тепер відсоток відшкодування залежить від того, за скільки днів до поїздки ви вирішили скасувати поїздку.