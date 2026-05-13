Минулого місяця автопарк країни поповнили 13,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 15% більше, ніж торік, за даними Укравтопрому.
13 травня 2026, 9:54
Попит на бензинові авто зріс на 15%: які моделі обирали українці
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Скільки нових та вижваних авто
З цієї кількості нових авто — 2,4 тис. од. (+12%) та 11,2 тис. од. вживаних (+16%)
Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ
- HYUNDAI Tucson — 182 од.
- BMW 3 — 132 од.;
- MAZDA CX5 — 130 од.;
- SKODA Karoq — 123 од.
- SUZUKI SX4 — 116 од.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто
- VOLKSWAGEN Tiguan — 730 од.
- VOLKSWAGEN Golf — 692 од.;
- NISSAN Rogue — 612 од.
- AUDI Q5 — 605 од.;
- AUDI A4 — 352 од.
Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі