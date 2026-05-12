Ринок електромобілів в Україні: скільки BEV зареєстрували минулого місяця

У минулому місяці український автопарк поповнили 3007 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

Як змінився попит

Відносно квітня минулого року попит на електромобілі впав на 48%, а у порівнянні з березнем 2026р. збільшився на 49%.

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 2837 шт. (нових — 536 шт., уживаних — 2301 шт.).

Серед 170 од. комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.

Топ-5 нових електромобілів місяця

BYD Leopard 3 — 96 од.;

BYD Sea Lion 06 — 73 од.;

MG 4 EV — 38 од.;

VOLKSWAGEN ID.UNYX — 36 од.;

ZEEKR 001 — 33 од.

Топ-5 вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів