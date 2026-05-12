У минулому місяці український автопарк поповнили 3007 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.
12 травня 2026, 14:50
Ринок електромобілів в Україні: скільки BEV зареєстрували минулого місяця
Як змінився попит
Відносно квітня минулого року попит на електромобілі впав на 48%, а у порівнянні з березнем 2026р. збільшився на 49%.
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 2837 шт. (нових — 536 шт., уживаних — 2301 шт.).
Серед 170 од. комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.
Топ-5 нових електромобілів місяця
- BYD Leopard 3 — 96 од.;
- BYD Sea Lion 06 — 73 од.;
- MG 4 EV — 38 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 36 од.;
- ZEEKR 001 — 33 од.
Топ-5 вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів
- NISSAN Leaf — 345 од.;
- TESLA Model Y — 283 од.;
- TESLA Model 3 — 265 од.;
- RENAULT Zoe — 120 од.
- CHEVROLET Bolt — 117 од.
Джерело: Мінфін
