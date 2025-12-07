Понад мільйон українців уже оформили Зимову підтримку через Укрпошту і починають отримувати виплати. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Комуналка, ліки та газети: Укрпошта пояснила, які товари можна в них купити за «1000 Зеленського»
На що можна витратити кошти
«За перші тижні програми ми побачили чимало типових ситуацій, коли платежі доводиться відхиляти. Щоб ви не витрачали час і нерви у відділеннях, ще раз пояснюємо, на що ці кошти можна витратити, а на що — ні», — зазначили в «Укрпошті».
Йдеться, що кошти програми Зимова підтримка, якими ви розраховуєтесь карткою Національний кешбек у відділеннях Укрпошти, можна витрачати на:
- оплату комунальних послуг;
- оплату поштових послуг — відправлення та отримання посилок, листів;
- передплату українських газет і журналів;
- придбання ліків та інших товарів виключно українського виробництва, що входять до переліку програми;
- донати на підтримку Збройних Сил України.
«Окрема тема — післяплата. її можна оплатити коштами Зимової підтримки тільки якщо вміст посилки — товари українського виробництва, які входять до програми Національний кешбек. Умовно: за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон — ні», — підкреслили в компанії.
Та також нагадали, що Укрпошта приймає заяви на оформлення програми Зимова підтримка до 24 грудня, до Різдва.
