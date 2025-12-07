Комуналка, ліки та газети: Укрпошта пояснила, які товари можна в них купити за «1000 Зеленського»

Понад мільйон українців уже оформили Зимову підтримку через Укрпошту і починають отримувати виплати. Про це повідомляє пресслужба компанії.

На що можна витратити кошти

«За перші тижні програми ми побачили чимало типових ситуацій, коли платежі доводиться відхиляти. Щоб ви не витрачали час і нерви у відділеннях, ще раз пояснюємо, на що ці кошти можна витратити, а на що — ні», — зазначили в «Укрпошті».

Йдеться, що кошти програми Зимова підтримка, якими ви розраховуєтесь карткою Національний кешбек у відділеннях Укрпошти, можна витрачати на:

оплату комунальних послуг;

оплату поштових послуг — відправлення та отримання посилок, листів;

передплату українських газет і журналів;

придбання ліків та інших товарів виключно українського виробництва, що входять до переліку програми;

донати на підтримку Збройних Сил України.

«Окрема тема — післяплата. її можна оплатити коштами Зимової підтримки тільки якщо вміст посилки — товари українського виробництва, які входять до програми Національний кешбек. Умовно: за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон — ні», — підкреслили в компанії.

Та також нагадали, що Укрпошта приймає заяви на оформлення програми Зимова підтримка до 24 грудня, до Різдва.