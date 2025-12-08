З 1 січня 2026 року ФОПи мають звітувати по-новому: що змінюється

З 1 січня 2026 року набирають чинності важливі зміни у сфері податкової звітності для фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Ці новації передбачені законом від
З 1 січня 2026 року набирають чинності важливі зміни у сфері податкової звітності для фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Ці новації передбачені законом від
Що зміниться для ФОПів
Основна зміна: ФОПи та самозайняті особи більше не подають Об'єднану звітність щомісячно — звітування переходить на квартал. Це стосується і ПДФО, і військового збору, і єдиного внеску щодо найманих працівників.
1. Квартальний звітний період замість місячного
Для таких категорій платників запроваджується квартальний період подання звітності:
- ФОПи на будь-якій системі оподаткування — щодо найманих працівників;
- Особи, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, приватні виконавці, аудитори тощо);
- Приватні нотаріуси — у частині звітності з ПДФО та військового збору;
- ФОПи, що надають послуги з укладення біржових угод або беруть участь у їх укладенні.
- Тепер вони звітують один раз на квартал, а не 12 разів на рік.
2. Об'єднана звітність охоплює
- податок на доходи фізичних осіб;
- військовий збір;
- єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Перехід на квартальний формат спрощує адміністрування, зменшує кількість технічної роботи та дозволяє зосередитися на коректності даних, а не на частоті подання.
Які терміни подання
За грудень 2025 року
Звітність подається за старими правилами — щомісячно, тобто:
- до 20 січня 2026 року потрібно подати Об'єднану звітність за грудень 2025 року.
За 1 квартал 2026 року
Звітність подається вже відповідно до нових норм:
- до 10 травня 2026 року.
Цей же порядок діятиме і надалі: протягом 40 днів після закінчення кварталу.
На кого не поширюються зміни
Юридичні особи продовжують подавати Об'єднану звітність щомісяця. Для них порядок залишається незмінним.
Чому ці зміни важливі
- зменшення адміністративного навантаження на бізнес;
- зниження ризику технічних помилок через часте подання;
- адаптація звітності до європейської практики, де квартальні розрахунки є стандартними;
- більш зручне планування податкового навантаження протягом року.
