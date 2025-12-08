З 1 січня 2026 року ФОПи мають звітувати по-новому: що змінюється

З 1 січня 2026 року набирають чинності важливі зміни у сфері податкової звітності для фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Ці новації передбачені законом від 16.07.2025 № 4536-IX, ухваленим у зв’язку з комплексним оновленням підходів до державного контролю та адміністрування податків. Про це написав президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш.

Що зміниться для ФОПів

Основна зміна: ФОПи та самозайняті особи більше не подають Об'єднану звітність щомісячно — звітування переходить на квартал. Це стосується і ПДФО, і військового збору, і єдиного внеску щодо найманих працівників.

1. Квартальний звітний період замість місячного

Для таких категорій платників запроваджується квартальний період подання звітності:

ФОПи на будь-якій системі оподаткування — щодо найманих працівників;

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, приватні виконавці, аудитори тощо);

Приватні нотаріуси — у частині звітності з ПДФО та військового збору;

ФОПи, що надають послуги з укладення біржових угод або беруть участь у їх укладенні.

Тепер вони звітують один раз на квартал, а не 12 разів на рік.

2. Об'єднана звітність охоплює

податок на доходи фізичних осіб;

військовий збір;

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Перехід на квартальний формат спрощує адміністрування, зменшує кількість технічної роботи та дозволяє зосередитися на коректності даних, а не на частоті подання.

Які терміни подання

За грудень 2025 року

Звітність подається за старими правилами — щомісячно, тобто:

до 20 січня 2026 року потрібно подати Об'єднану звітність за грудень 2025 року.

За 1 квартал 2026 року

Звітність подається вже відповідно до нових норм:

до 10 травня 2026 року.

Цей же порядок діятиме і надалі: протягом 40 днів після закінчення кварталу.

На кого не поширюються зміни

Юридичні особи продовжують подавати Об'єднану звітність щомісяця. Для них порядок залишається незмінним.

Чому ці зміни важливі