З 1 січня 2026 року ФОПи мають звітувати по-новому: що змінюється

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 грудня 2025, 8:00

З 1 січня 2026 року ФОПи мають звітувати по-новому: що змінюється

З 1 січня 2026 року набирають чинності важливі зміни у сфері податкової звітності для фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Ці новації передбачені законом від 16.07.2025 № 4536-IX, ухваленим у зв’язку з комплексним оновленням підходів до державного контролю та адміністрування податків. Про це написав президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш.

З 1 січня 2026 року набирають чинності важливі зміни у сфері податкової звітності для фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що зміниться для ФОПів

Основна зміна: ФОПи та самозайняті особи більше не подають Об'єднану звітність щомісячно — звітування переходить на квартал. Це стосується і ПДФО, і військового збору, і єдиного внеску щодо найманих працівників.

1. Квартальний звітний період замість місячного

Для таких категорій платників запроваджується квартальний період подання звітності:

  • ФОПи на будь-якій системі оподаткування — щодо найманих працівників;
  • Особи, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, приватні виконавці, аудитори тощо);
  • Приватні нотаріуси — у частині звітності з ПДФО та військового збору;
  • ФОПи, що надають послуги з укладення біржових угод або беруть участь у їх укладенні.
  • Тепер вони звітують один раз на квартал, а не 12 разів на рік.

2. Об'єднана звітність охоплює

  • податок на доходи фізичних осіб;
  • військовий збір;
  • єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Перехід на квартальний формат спрощує адміністрування, зменшує кількість технічної роботи та дозволяє зосередитися на коректності даних, а не на частоті подання.

Читайте також: У Міністерстві фінансів розповіли, коли змінять оподаткування ФОП

Які терміни подання

За грудень 2025 року

Звітність подається за старими правилами — щомісячно, тобто:

  • до 20 січня 2026 року потрібно подати Об'єднану звітність за грудень 2025 року.

За 1 квартал 2026 року

Звітність подається вже відповідно до нових норм:

  • до 10 травня 2026 року.

Цей же порядок діятиме і надалі: протягом 40 днів після закінчення кварталу.

На кого не поширюються зміни

Юридичні особи продовжують подавати Об'єднану звітність щомісяця. Для них порядок залишається незмінним.

Чому ці зміни важливі

  • зменшення адміністративного навантаження на бізнес;
  • зниження ризику технічних помилок через часте подання;
  • адаптація звітності до європейської практики, де квартальні розрахунки є стандартними;
  • більш зручне планування податкового навантаження протягом року.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами