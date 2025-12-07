Викривачі корупції в Україні тепер зможуть на цьому заробити: КМУ пропонує їм платити за інформацію

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо врегулювання питання виплати винагороди викривачу. Про це написав представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Про що йде мова в законопроєкті

«Законопроєкт спрямований на приведення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України та ЗУ „Про запобігання корупції“ у відповідність до чинного законодавства та для нормативно-правового врегулювання питання щодо виконання рішень судів про виплату винагороди викривачу», — повідомив Мельничук.

Проєктом Закону пропонується визначити окрему процедуру виплати винагороди особам, які повідомили про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у 5 тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину, та здійснювали активне сприяння його розкриттю.

Також він визначає Національне агентство з питань запобігання корупції органом, відповідальним за питання, зокрема, планування та використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію заходів з виплати винагороди викривачам за окремою бюджетною програмою (головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми).

Крім того, уряд пропонує внести зміни до деяких статей Кримінального процесуального кодексу України в частині виокремлення процедури виплати винагороди викривачам та забезпечення реалізації такої виплати у встановленому порядку.