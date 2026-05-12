12 травня 2026, 9:32

Податкова знижка за оренду житла для ВПО: які документи потрібно подати

В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області інформують, що об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області інформують, що об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Що передбачено Кодексом

Пунктом 266.4 ст. 266 ПКУ передбачено пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Водночас, пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Згідно з нормою ст. 810 глави 59 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями договором найму (оренди) житла визнається цивільно-правовий договір, в силу якого одна сторона — власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату.

Наявність саме цивільно-правового договору є необхідною умовою для того, щоб відповідна операція вважалася орендною операцією для підтвердження здачі житла в оренду.

Умови для отримання податкової знижки

Відповідно до Податкового кодексу, для отримання податкової знижки платник податків подає заяву у довільній формі, в якій зазначається, що він та/або члени його сім'ї першого ступеня споріднення:

  • не мають у власності придатного для проживання житла поза межами тимчасово окупованих територій України;
  • не отримують бюджетної допомоги на покриття витрат на проживання.

У заяві мають бути дані, що дозволяють ідентифікувати членів сім'ї: прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані.

До членів сім'ї першого ступеня споріднення належать батьки, чоловік або дружина та діти, у тому числі усиновлені.

Перелік документів для отримання знижки

Для отримання податкової знижки за оренду житла внутрішньо переміщена особа подає до податкового органу:

  • декларацію про майновий стан і доходи;
  • копію довідки ВПО;
  • копію договору оренди житла;
  • копії платіжних документів, що підтверджують сплату (крім електронних розрахункових документів);
  • заяву із підтвердженням відсутності підстав, що позбавляють права на знижку.

Додаткові підтвердні документи

За потреби можуть подаватися додаткові документи, зокрема:

  • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • довідки органів соціального захисту щодо отримання або неотримання допомоги на проживання.

У ДПС підкреслюють, що ці документи дозволяють підтвердити право платника на отримання податкової знижки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
