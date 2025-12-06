Multi від Мінфін
6 грудня 2025, 17:00

Техногіганти лідирують: Хто очолив рейтинг найприбутковіших компаній світу у 2025 році

Рейтинг найприбутковіших компаній світу у 2025 році підкреслює потужну концентрацію прибутків у технологіях, фінансах та енергетиці. Про це пише Visualcapitalist з посиланням на дані FinanceCharts.com.

Рейтинг найприбутковіших компаній світу у 2025 році підкреслює потужну концентрацію прибутків у технологіях, фінансах та енергетиці.

Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Технологічні гіганти лідирують із великим відривом

Як і в попередні роки, технологічні фірми домінують на вершині рейтингу, де Alphabet заробив 124,3 мільярда доларів, а Apple та Microsoft трохи відстають. Ці компанії отримують вигоду від високомаржинальних цифрових послуг, рекламних платформ та корпоративного програмного забезпечення, які ефективно масштабуються.

Читайте також: Alphabet наближається до $4 трлн: чому Google ігнорує кризу в техсекторі та обганяє Microsoft

NVIDIA виділяється вражаючою маржею прибутку в 53,7%, що підкреслює, як попит на чіпи штучного інтелекту продовжує змінювати напівпровідникову галузь. Разом провідні технологічні компанії США отримують кілька сотень мільярдів доларів річного прибутку, що більше, ніж цілі сектори в деяких країнах.

Фінансові установи — глобальний двигун прибутку

JPMorgan Chase, Bank of America та Wells Fargo входять до топ-50, забезпечуючи десятки мільярдів прибутку.

«Велика четвірка» китайських банків — ICBC, Китайський будівельний банк, Сільськогосподарський банк Китаю та Банк Китаю — також мають високі рейтинги завдяки масштабу та розгалуженим внутрішнім мережам.

Такі європейські фірми, як HSBC, BNP Paribas та Santander, є ще одним доказом того, що фінансові послуги залишаються однією з найприбутковіших галузей у світі.

Енергетика, фармацевтика та роздрібна торгівля показують неоднозначні результати

Saudi Aramco залишається найприбутковішим нетехнологічним оператором у світі, генеруючи 95,6 мільярда доларів від виробництва енергії, незважаючи на волатильність ринку. Фармацевтичні компанії, такі як Merck, Eli Lilly та Novo Nordisk, демонструють високу рентабельність завдяки високоцінним терапевтичним препаратам та розробці блокбастерних ліків.

На противагу цьому, такі гіганти роздрібної торгівлі, як Walmart та Home Depot, демонструють нижчу маржу через свою витратну структуру, хоча їхні абсолютні прибутки все ще ставить їх серед світових лідерів.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
