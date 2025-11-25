Alphabet наближається до $4 трлн: чому Google ігнорує кризу в техсекторі та обганяє Microsoft

Поки технологічний сектор переживає складні часи через побоювання щодо так званої «бульбашки» штучного інтелекту, Google демонструє впевнене зростання, йдучи проти ринкового тренду. Акції материнської компанії Alphabet підскочили приблизно на 16% з кінця жовтня, коли індекс Nasdaq досяг свого піка. Це зростання стало продовженням позитивної динаміки, що розпочалася ще у вересні після важливого судового рішення, яке фактично зняло ризики примусового розділення компанії урядом. Про це повідомляє The Wall Street Journal 25 листопада.

Зміна лідерів та ринкова капіталізація

На тлі успіху Google конкуренти зазнають значних втрат. Акції таких гігантів, як Microsoft, Oracle, Nvidia та Meta Platforms, впали на двозначні відсотки після нещодавніх максимумів.

Особливу увагу привертає ситуація з Microsoft: через падіння вартості акцій на 13%, її ринкова капіталізація вперше з середини 2018 року опустилася нижче за вартість Alphabet.

Наразі Alphabet оцінюється у 3,8 трильйона доларів, що робить її третьою найдорожчою компанією у світі (поступаючись лише Nvidia та Apple). До подолання історичної позначки у 4 трильйони доларів акціям компанії залишилося зрости лише на 4%.

Унікальна перевага: «все своє»

Google не стоїть осторонь перегонів озброєнь у сфері штучного інтелекту (ШІ), витрачаючи на це колосальні кошти. Однак компанія має суттєву перевагу — стабільний основний бізнес, який продовжує генерувати левову частку з 385 мільярдів доларів річного доходу завдяки рекламі.

Крім того, Google демонструє рівень вертикальної інтеграції, який важко перевершити іншим гравцям:

Компанія створила власну передову модель ШІ (нещодавно запущений Gemini 3).

Навчання моделі відбувалося на власних мережах.

Для обчислень використовувалися чіпи TPU власної розробки.

Фактично, Google сьогодні поєднує в собі можливості OpenAI та Microsoft із елементами Nvidia. Успіх моделі Gemini 3 у галузевих тестах навіть створює тиск на акції конкурентів.

Додатковим паливом для ралі акцій стала інформація, оприлюднена напередодні у звітності форми 13 °F. Інвестиційний холдинг Berkshire Hathaway, яким керує легендарний інвестор Воррен Баффет, у третьому кварталі придбав 17,9 млн акцій Alphabet Inc.

Битва за користувача та витрати

Вагомим козирем Google залишається контроль над 90% світового пошукового трафіку, що дає неперевершені можливості для поширення своїх ШІ-продуктів. Це допомагає нівелювати перевагу «першого ходу», яку мала OpenAI з ChatGPT.

Згідно з опитуванням TD Cowen:

У жовтні 26% респондентів користувалися Google Gemini (зростання на 2 відсоткових пункти з липня).

ChatGPT використовували 35% (падіння на 1 пункт за той самий період).

Попри величезні капітальні витрати (Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta та Oracle витратили разом майже 321 млрд доларів за 9 місяців), інвестори почали ставитися до них обережніше, побоюючись відсутності швидкої окупності. Наприклад, акції Meta впали на 18% після оголошення планів Марка Цукерберга щодо агресивних витрат на досягнення «надрозуму».

Google також збільшує витрати: цього року капітальні вкладення складуть 91−93 млрд доларів (зростання на 75%). Проте це становить лише 23% від прогнозованого доходу компанії. Для порівняння, Meta та Microsoft витрачають на це близько 35% своїх доходів.

Фінансова стійкість

Alphabet виглядає фінансово безпечнішою за конкурентів. Компанія має найбільший запас готівки (за вирахуванням боргу) серед аналогів. За оцінками CreditSights, співвідношення боргу до прибутку у Google становить лише 0,4 раза, тоді як у Microsoft і Meta — 0,7 раза.

Єдиний нюанс — акції Alphabet вже не можна назвати дешевими. Вони торгуються з коефіцієнтом 29 до прогнозованого прибутку, що є найвищим показником за останні роки, але відповідає середньому рівню для технологічних гігантів.