За три дні «Чорної п'ятниці» ТРЦ Respublika збільшила товарообіг на 80,65%

Столичний ТРЦ Respublika Park підбив підсумки Чорної п'ятниці 2025 року, зафіксувавши рекордні показники. Товарообіг за три дні розпродажів — 28, 29 та 30 листопада — збільшився на 80,65% в порівнянні з минулим роком. ТРЦ за три дні відвідали 348 450 гостей. Про це йдеться у повідомленні ТРЦ.