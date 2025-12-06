Столичний ТРЦ Respublika Park підбив підсумки Чорної п'ятниці 2025 року, зафіксувавши рекордні показники. Товарообіг за три дні розпродажів — 28, 29 та 30 листопада — збільшився на 80,65% в порівнянні з минулим роком. ТРЦ за три дні відвідали 348 450 гостей. Про це йдеться у повідомленні ТРЦ.
6 грудня 2025, 16:36
За три дні «Чорної п'ятниці» ТРЦ Respublika збільшила товарообіг на 80,65%
Як змінився середній чек
Різниця між темпами зростання товарообігу та відвідуваності вказує на збільшення середнього чека. Покупці приходили цілеспрямовано і витрачали більше, ніж торік.
Найбільший обсяг покупок забезпечили три категорії:
- Фешн — традиційний лідер за трафіком зі стабільно високим середнім чеком.
- Електроніка — основний драйвер росту завдяки технологічним новинкам та сезонним знижкам.
- Б'юті — найдинамічніший сегмент, що зростає за рахунок популярності подарункових наборів та преміальної косметики.
Джерело: Мінфін
