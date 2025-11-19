Від корму для котів до гаджетів: що українці купують на «Чорну п’ятницю»

Українці активно долучаються до світового тренду «Чорної п’ятниці». Аналітики маркетплейсу Rozetka проаналізували, що насправді опиняється в кошиках покупців під час головного розпродажу року.

Споживачі найчастіше додають до списків бажань напередодні «Чорної п’ятниці» смартфони, ноутбуки, навушники, дитячі конструктори та мобільні батареї. Якщо говорити про реальні покупки, то у 2024 році лідерами за кількістю проданих одиниць стали не лише гаджети. У топ потрапили корм для кішок, алкогольні напої, кабелі та адаптери, а також новорічні подарунки.

Під час акцій у 2024 році на Rozetka продавали товари навіть за кілька гривень, серед них аксесуари для авто та господарські дрібниці.

Найдорожчі покупки

Найдорожчою покупкою став ігровий ноутбук MSI Titan за 284 475 грн.

На другому місці телевізор Samsung за майже 280 тисяч гривень.

Регіональні особливості

Найактивнішими покупцями традиційно залишаються мешканці Києва, Київської області, Одеси, Львова та Дніпра. Топ категорій у цих регіонах схожий: корм для котів, новорічні подарунки, алкогольні напої, кава, зубна паста.

Попри зростання інтересу до локальних брендів протягом року, у період «Чорної п’ятниці» частка продажів товарів українського виробництва залишається стабільною. Люди передусім шукають вигідні пропозиції у своїх звичних категоріях: техніці, косметиці, товарах для дому.

Прогноз на 2025 рік

Експерти прогнозують, що у 2025 році знову переважатиме комбінація практичних та енергозабезпечувальних покупок:

Товари для тварин та побутові дрібниці.

Сезонні товари (новорічні подарунки).

Зарядні станції, павербанки, генератори та акумулятори.

Очікується, що техніку, як і раніше, додаватимуть у список бажань, але до реальних покупок частіше потраплятимуть аксесуари та периферія.

Для успішного шопінгу експерти радять додавати товари у вішлісти заздалегідь, відстежувати ціни та швидко діяти у перші години розпродажу.