S&P 500 залишать три акції. Хто увійде на їхнє місце

До складу головного американського індексу S&P 500 з 22 грудня увійдуть три нові акції, а ще три, відповідно, його покинуть, повідомила S&P Dow Jones Indices.

Хто увійде до S&P 500

CRH, постачальник будматеріалів. Його акції підскочили на понад 6% на розширених торгах 5 грудня. З початку 2025 року вони подорожчали на 29%. Аналітики переважно радять «купувати» папери: у них 22 рейтинги Buy і два Overweight проти трьох Hold (рекомендація «тримати») та одного Underweight («нижче за ринок», еквівалентно «продавати»).

Carvana, продавець уживаних автомобілів. Акції компанії дорожчали майже на 10% на постмаркеті у п'ятницю. 2025 року вони зросли на 96%. Аналітики теж радять купувати акції ретейлера: 18 рейтингів Buy та один Overweight проти шести Hold і одного Sell.

Comfort Systems, постачальник послуг у сфері будівництва та обслуговування механічних, електричних та сантехнічних систем. Його папери росли на постмаркеті на 1,8%, а з початку 2025 року вони злетіли на 136%. Акції мають 10 рейтингів від аналітиків: шість Buy і два Overweight проти двох Hold.

Хто залишить S&P 500

LKQ, постачальник автозапчастин. Його акції у мінусі майже на 20% щодо початку року.

Solstice Advanced Materials, виробник спеціалізованих хімікатів та матеріалів. Компанія лише у листопаді була виділена зі складу Honeywell International.

Mohawk Industries, виробник підлогових матеріалів. Її папери у мінусі на 7% порівняно з початком 2025 року.

