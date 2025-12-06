Multi від Мінфін
6 грудня 2025, 13:37

У Польщі зросла кількість заяв на карту побиту, поданих українцями. Де подаються найбільше

Заяви на легалізацію проживання у Польщі завалюють воєводські управління. Більшість із них подають громадяни України, оскільки побоюються, що термін дії їхнього тимчасового захисту закінчиться. Експерти підтверджують, що кількість заяв тільки зростатиме. Про це пише inpoland.

Заяви на легалізацію проживання у Польщі завалюють воєводські управління.

У чому причина зростання

Згідно з поправкою до закону, підписаною президентом у вересні 2025 року, тимчасовий захист для громадян України закінчується 4 березня 2026 року. Таке рішення Кароля Навроцького стимулює українців якнайшвидше легалізувати своє перебування. Наразі фіксується значне збільшення кількості поданих заяв порівнянно з тими, що були подані безпосередньо до та після початку повномасштабної війни в Україні.

Де подаються найбільше

Як повідомляє Dziennik Gazeta Prawna, кількість заяв у воєводських управліннях зросла порівняно з 2024 роком. Наприклад, у Малопольському воєводському управлінні в Кракові кількість поданих заяв з вересня по 20 листопада зросла на 5000.

За інформацією MUW, кількість заявок на тимчасове проживання, поданих громадянами України, зросла на 43%, а кількість заявок на довгострокове проживання резидента ЄС — на 21%.

Схожа ситуація спостерігається і в інших воєводських управліннях. DGP повідомляє про збільшення кількості заяв на легалізацію перебування іноземців у вересні та жовтні на 50% у Куявсько-Поморському воєводському управлінні, на 48% у Лодзькому воєводському управлінні порівняно з попереднім роком, а найбільше зростання спостерігалося у воєводському управлінні в Білостоці, де кількість заяв зросла на цілих 130% порівняно з попереднім роком.

Згідно з даними веб-сайту migracje.gov.pl, у 2025 році 711 547 іноземців подали заяви на легалізацію свого перебування в Польщі.

Найбільша кількість подавців була в Мазовецькому воєводстві — 185 617.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
