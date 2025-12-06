У Польщі зросла кількість заяв на карту побиту, поданих українцями. Де подаються найбільше

Заяви на легалізацію проживання у Польщі завалюють воєводські управління. Більшість із них подають громадяни України, оскільки побоюються, що термін дії їхнього тимчасового захисту закінчиться. Експерти підтверджують, що кількість заяв тільки зростатиме. Про це пише inpoland.

У чому причина зростання

Згідно з поправкою до закону, підписаною президентом у вересні 2025 року, тимчасовий захист для громадян України закінчується 4 березня 2026 року. Таке рішення Кароля Навроцького стимулює українців якнайшвидше легалізувати своє перебування. Наразі фіксується значне збільшення кількості поданих заяв порівнянно з тими, що були подані безпосередньо до та після початку повномасштабної війни в Україні.

Де подаються найбільше

Як повідомляє Dziennik Gazeta Prawna, кількість заяв у воєводських управліннях зросла порівняно з 2024 роком. Наприклад, у Малопольському воєводському управлінні в Кракові кількість поданих заяв з вересня по 20 листопада зросла на 5000.

За інформацією MUW, кількість заявок на тимчасове проживання, поданих громадянами України, зросла на 43%, а кількість заявок на довгострокове проживання резидента ЄС — на 21%.

Схожа ситуація спостерігається і в інших воєводських управліннях. DGP повідомляє про збільшення кількості заяв на легалізацію перебування іноземців у вересні та жовтні на 50% у Куявсько-Поморському воєводському управлінні, на 48% у Лодзькому воєводському управлінні порівняно з попереднім роком, а найбільше зростання спостерігалося у воєводському управлінні в Білостоці, де кількість заяв зросла на цілих 130% порівняно з попереднім роком.

Згідно з даними веб-сайту migracje.gov.pl, у 2025 році 711 547 іноземців подали заяви на легалізацію свого перебування в Польщі.

Найбільша кількість подавців була в Мазовецькому воєводстві — 185 617.