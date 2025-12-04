Протягом дев'яти місяців 2025 року українські працівники, які шукають роботу в Польщі, найбільше зосередилися на сфері логістики. Згідно з внутрішніми даними міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, майже 49% кандидатів обирали вакансії, пов'язані з пакуванням та сортуванням товарів на складах і в логістичних центрах.
Робота в Польщі: рекрутери назвали найбільш затребувані серед українців вакансії
Логістика, промисловість та харчове виробництво залишаються основними каналами працевлаштування для українців.
Ключові напрями попиту
Найбільш популярними категоріями робіт, крім лідера — логістики, були:
- Аграрний та харчовий сектор: 11,2% кандидатів.
- Некваліфікована праця в промисловості: 9,96%.
- Технічні некваліфіковані роботи: 9,5%.
- М’ясо- та рибопереробка: 9,47%.
Саме ці напрями, за даними компанії, формують основу постійного попиту на робочу силу в Польщі й залишаються головними каналами працевлаштування для українських робітників.
Директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда зазначила, що структура попиту залишається стабільною, а передсвятковий період додатково стимулює короткострокові вакансії, особливо на складах.
Зростання попиту на кваліфікацію
Попри дефіцит кадрів у низці галузей, зростає потреба у кваліфікованих спеціалістах. Стабільним є попит на:
- Технічних фахівців: водіїв навантажувачів, зварювальників та слюсарів.
- Будівельну сферу: муляри, плиточники, штукатури.
Окремо виділяється попит на фахівців середньої та керівної ланки (бригадирів, лінійних менеджерів), для яких, однак, обов’язковими є знання польської мови та досвід управління командами. Саме ці компетенції відкривають шлях до більш високооплачуваних пропозицій.
Сезонні роботи
Протягом року також зберігався запит на сезонні роботи (2,1% у структурі клієнтів). Наприкінці року традиційно зростає кількість короткострокових вакансій, пов’язаних з комплектацією замовлень та пакуванням, що є додатковою можливістю для українців, які шукають тимчасову зайнятість.
