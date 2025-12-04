Multi від Мінфін
4 грудня 2025, 11:45

Робота в Польщі: рекрутери назвали найбільш затребувані серед українців вакансії

Протягом дев'яти місяців 2025 року українські працівники, які шукають роботу в Польщі, найбільше зосередилися на сфері логістики. Згідно з внутрішніми даними міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, майже 49% кандидатів обирали вакансії, пов'язані з пакуванням та сортуванням товарів на складах і в логістичних центрах.

Робота в Польщі: Половина українців обирають склади та логістику
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Логістика, промисловість та харчове виробництво залишаються основними каналами працевлаштування для українців.

Ключові напрями попиту

Найбільш популярними категоріями робіт, крім лідера — логістики, були:

  • Аграрний та харчовий сектор: 11,2% кандидатів.
  • Некваліфікована праця в промисловості: 9,96%.
  • Технічні некваліфіковані роботи: 9,5%.
  • М’ясо- та рибопереробка: 9,47%.

Саме ці напрями, за даними компанії, формують основу постійного попиту на робочу силу в Польщі й залишаються головними каналами працевлаштування для українських робітників.

Директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда зазначила, що структура попиту залишається стабільною, а передсвятковий період додатково стимулює короткострокові вакансії, особливо на складах.

Зростання попиту на кваліфікацію

Попри дефіцит кадрів у низці галузей, зростає потреба у кваліфікованих спеціалістах. Стабільним є попит на:

  • Технічних фахівців: водіїв навантажувачів, зварювальників та слюсарів.
  • Будівельну сферу: муляри, плиточники, штукатури.

Окремо виділяється попит на фахівців середньої та керівної ланки (бригадирів, лінійних менеджерів), для яких, однак, обов’язковими є знання польської мови та досвід управління командами. Саме ці компетенції відкривають шлях до більш високооплачуваних пропозицій.

Сезонні роботи

Протягом року також зберігався запит на сезонні роботи (2,1% у структурі клієнтів). Наприкінці року традиційно зростає кількість короткострокових вакансій, пов’язаних з комплектацією замовлень та пакуванням, що є додатковою можливістю для українців, які шукають тимчасову зайнятість.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
