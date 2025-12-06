Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
6 грудня 2025, 12:47

Tesla вивела на європейський ринок «дешеву» Model 3

Tesla запустила в країнах Європи продаж спрощеної й дешевшої версії свого електромобіля Model 3. Про це пише Yahoo Finance.

Tesla запустила в країнах Європи продаж спрощеної й дешевшої версії свого електромобіля Model 3.
Фото: finance.yahoo.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про Model 3 Standard

Tesla назвала нову версію електромобіля Model 3 Standard. Її відрізняє «ультранизка вартість володіння», заявила компанія у повідомленні на сторінці у соцмережі X. Автомобіль здатний проїхати до 534 км на одному заряді.

Для зниження ціни Tesla прибрала низку переваг, які відрізняють тепер дорожчу Premium-версію.

Наприклад, компанія використовувала дешевші матеріали (наприклад, для оббивки сидінь), прибрала екран для пасажирів на задньому сидінні, скляний дах та покращене світло, а також в автомобілів менш потужний двигун та менший запас ходу.

Яка вартість авто в Європі

Вартість Model 3 Standard у Німеччині починається від 37 970 євро, тоді як Premium-версія коштує від 45 970 євро.

Читайте також: Tesla фіксує різке падіння: мінус 58% продажів у Франції та 49% у Данії

Як відреагували акції

Акції Tesla практично не змінювалися у ціні на торгах 5 грудня. Проте вони зросли приблизно на 6% за перший тиждень місяця — паралельно із відновленням технологічного сектору загалом, зазначив Yahoo Finance.

Акції Tesla слабо реагують на новини з Європи, оскільки інвесторів тепер мало турбують продажі автомобілів.

Падіння продажів у Європі

Tesla намагається збільшити продажі в умовах наростаючої конкуренції та уповільнення попиту.

Реєстрації електромобілів Tesla у Європі в жовтні виявилися на 48,5% нижчими, ніж було того ж місяця рік тому, показала статистика Європейської асоціації автовиробників (ACEA). При цьому загальна кількість реєстрацій у регіоні зросла у жовтні на 33%.

За підсумками перших 10 місяців 2025 року продаж Tesla в Європі впав майже на 30%, за даними ACEA.

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
