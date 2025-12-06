Tesla вивела на європейський ринок «дешеву» Model 3

Tesla запустила в країнах Європи продаж спрощеної й дешевшої версії свого електромобіля Model 3. Про це пише Yahoo Finance.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про Model 3 Standard

Tesla назвала нову версію електромобіля Model 3 Standard. Її відрізняє «ультранизка вартість володіння», заявила компанія у повідомленні на сторінці у соцмережі X. Автомобіль здатний проїхати до 534 км на одному заряді.

Для зниження ціни Tesla прибрала низку переваг, які відрізняють тепер дорожчу Premium-версію.

Наприклад, компанія використовувала дешевші матеріали (наприклад, для оббивки сидінь), прибрала екран для пасажирів на задньому сидінні, скляний дах та покращене світло, а також в автомобілів менш потужний двигун та менший запас ходу.

Яка вартість авто в Європі

Вартість Model 3 Standard у Німеччині починається від 37 970 євро, тоді як Premium-версія коштує від 45 970 євро.

Читайте також: Tesla фіксує різке падіння: мінус 58% продажів у Франції та 49% у Данії

Як відреагували акції

Акції Tesla практично не змінювалися у ціні на торгах 5 грудня. Проте вони зросли приблизно на 6% за перший тиждень місяця — паралельно із відновленням технологічного сектору загалом, зазначив Yahoo Finance.

Акції Tesla слабо реагують на новини з Європи, оскільки інвесторів тепер мало турбують продажі автомобілів.

Падіння продажів у Європі

Tesla намагається збільшити продажі в умовах наростаючої конкуренції та уповільнення попиту.

Реєстрації електромобілів Tesla у Європі в жовтні виявилися на 48,5% нижчими, ніж було того ж місяця рік тому, показала статистика Європейської асоціації автовиробників (ACEA). При цьому загальна кількість реєстрацій у регіоні зросла у жовтні на 33%.

За підсумками перших 10 місяців 2025 року продаж Tesla в Європі впав майже на 30%, за даними ACEA.