Платіжна система Visa оголосила про своє партнерство з ЦБ, фінансовою владою та банками Сирії з метою допомогти країні інтегруватися у світову цифрову економіку. Співпраця передбачає, що Visa вийде на місцевий ринок, йдеться у заяві на сайті компанії.
Нові «надії та можливості»: Visa почне працювати в Сирії
Чим займатиметься компанія
Насамперед Visa зосередиться на роботі з ліцензованими організаціями. Разом вони займуться створенням надійної та безпечної платіжної системи, яка гарантує постійний випуск карток у країні та можливість реєстрації цифрових гаманців на базі визнаних світових стандартів.
Visa також допоможе місцевому бізнесу з впровадженням Visa Acceptance Platform — спеціальної платформи для прийому платежів.
Крім того, компанія реалізовуватиме інвестпрограми з розвитку потенціалу місцевих кадрів та допомагатиме бізнесу зі створенням та масштабуванням нових платіжних рішень.
Що з фінансами у Сирії
Влітку 2025-го в Сирії вперше за 14 років було проведено SWIFT-переказ — тоді гроші попрямували до італійського банку.
За словами Хусріє, ця трансакція стала важливою віхою на шляху Дамаска щодо повернення у світову фінансову систему. До цього, починаючи з 2011-го, країну було відключено від SWIFT через війну та санкції.
