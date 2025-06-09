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9 червня 2025, 13:47

Глава ЦБ Сирії повідомив про швидке підключення країни до SWIFT

Сирія протягом кількох тижнів знову підключиться до міжнародної системи міжбанківських платежів SWIFT, заявив в інтерв'ю Financial Times новий голова Центробанку країни Абдулкадер Хусріє, пише «Мінфін».

Сирія протягом кількох тижнів знову підключиться до міжнародної системи міжбанківських платежів SWIFT, заявив в інтерв'ю Financial Times новий голова Центробанку країни Абдулкадер Хусріє, пише «Мінфін».► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіЦе стане першим великим кроком у рамках економічних реформ нового уряду та важливим сигналом про повернення країни у світову економіку після 14 років військового конфлікту та санкцій.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Це стане першим великим кроком у рамках економічних реформ нового уряду та важливим сигналом про повернення країни у світову економіку після 14 років військового конфлікту та санкцій.

За словами Хусріє, підключення до SWIFT спростить зовнішню торгівлю, знизить витрати на імпорт та посилить приплив валюти до країни.

«Ми плануємо покращити бренд країни як фінансового центру з урахуванням очікуваних прямих іноземних інвестицій у відновлення та інфраструктуру — це дуже важливо. Хоча було досягнуто значного прогресу, попереду ще багато роботи», — зазначив він.

Читайте також: Євросоюз скасував економічні санкції проти Сирії

Банкам вже призначено SWIFT-код, залишається дочекатися, коли закордонні кореспондентські банки відновлять обробку переказів.

Хусріє повідомив, що разом з Мінфіном працює над 6−12-місячним планом стабілізації економіки, який включає реформу банківського сектора, зміну політики ЦБ, модернізацію системи соціального забезпечення та іпотечного кредитування. Одна з ключових цілей — повернути довіру до фінансової системи та стимулювати інвестиції діаспори.

Нагадаємо

Раніше, до повалення Башара Асада у грудні 2024 року, сирійська економіка перебувала в глибокій кризі. Тимчасовий уряд Ахмеда аль-Шараа, який прийшов до влади після багаторічного конфлікту Асада та опозиції, оголосив курс на лібералізацію економіки та відкритість для міжнародних інвесторів. Підтримку реформ надала і скасування санкцій США, введених проти режиму Асада.

Сирія вже розпочала переговори з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком (СБ). Саудівська Аравія та Катар нещодавно погасили заборгованість Сирії перед СБ у розмірі $15,5 млн та пообіцяли фінансувати виплати зарплат бюджетникам на найближчі місяці.

Також підписано попередні угоди з компаніями з ОАЕ, Саудівської Аравії та Катару щодо будівництва об'єктів інфраструктури та енергетики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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