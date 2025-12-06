WGC: 2026 року золото може подорожчати до історичних $5 тисяч за тройську унцію

Ціна на золото може перетнути позначку $5 000 за тройську унцію у 2026 році, якщо світова економіка розвиватиметься за найгіршим із розглянутих сценаріїв, випливає з нового прогнозу Всесвітньої ради із золота.

4 траєкторії розвитку

Усього WGC аналізує чотири траєкторії розвитку, і частина їх, навпаки, передбачає помірне зростання чи навіть корекцію цін.

1. «Порочне коло» — вплив на золото: різко позитивне

«Порочне коло» (Doom Loop) — найбільш тривожний і найбільш бичачий для золота сценарій WGC. Він має на увазі, що світова економіка може увійти в більш глибоке та синхронне уповільнення, ніж очікують ринки. Цьому сприяють зростаючі геополітичні та геоекономічні ризики: торговельні тертя, регіональні конфлікти чи поява нового «осередку» нестабільності.

Згідно з цим сценарієм, на тлі падіння довіри бізнес урізає інвестиції, домогосподарства скорочують споживання, а економічний спад починає спіраль, що самопідтримується. У США інфляція опускається нижче за орієнтир ФРС, що змушує її агресивно знижувати ставки, внаслідок чого довгострокові прибутковості різко падають, а долар слабшає.

WGC прогнозує, що у цьому випадку золото може зрости на 15−30% у 2026 році. З урахуванням стартової ціни кінця 2025 року (приблизно $4 000 за унцію) це означає пробиття рівня $5 000-$5 200, що перетворює золото на головний актив-притулок світових ринків. Ключовим драйвером цього сценарію у WGC бачать інвестиційний попит, насамперед ETF, які у 2024−2025 роках уже збільшили запаси на 700−850 тонн.

2. «Невелике зниження» — вплив на золото: помірно позитивний

«Невелике зниження» (Shallow Slip) є м'яким погіршенням умов: економічні дані США стають змішаними, ринки побоюються уповільнення, а інвестори починають поступово переносити капітал у захисні активи. Додатковим ризиком WGC вважає можливий перегляд очікувань від штучного інтелекту, що здатне вдарити по індексах із високою часткою ШІ-компаній та викликати хвилю корекції.

Після уповільнення на ринку праці та ослаблення споживчого попиту ФРС, згідно з моделлю, буде змушена знизити ставки сильніше, ніж передбачає ринок, що створить більш комфортне середовище для золота.

WGC оцінює зростання цін у 5−15% у 2026 році, що у перерахунку на базову ціну становитиме приблизно $4 200-$4 600 за унцію. Підтримку надасть не лише політика ФРС та слабкий долар, а й стратегічні покупки центральних банків, а також нові групи інвесторів, наприклад страхові компанії в Китаї або пенсійні фонди Індії.

3. «Макроконсенсус» — вплив на золото: нейтральне

Цей сценарій відбиває позицію ринку на кінець 2025 року. Він виходить із того, що глобальна економіка продовжуватиме зростати на рівні 2,7−2,8%, а ФРС знизить ставки лише на 75 базисних пунктів (б.п.). Інфляція поступово опуститься на 40−60 б.п., долар трохи зміцниться, а доходності залишаться стабільними.

У цьому сценарії золото торгуватиметься у вузькому діапазоні довкола нинішніх рівнів. Це відображає оцінку WGC про те, що ринок вже «ввібрав» у ціну більшість базових макроочікувань.

Однак WGC підкреслює, що макроекономіка рідко слідує прогнозу ринку. Тому консенсус — це найменш «передбачуваний» сценарій, і саме він найчастіше виявляється невірним.

4. «Повернення до рефляції» — вплив на золото: негативне

«Повернення до рефляції» (Reflation Return) — єдиний сценарій WGC, в якому золото може помітно подешевшати. Він припускає, що політика адміністрації президента США Дональда Трампа дасть економіці потужний фіскальний імпульс, зростання виявиться вищим за очікування, а інфляційний тиск — сильнішим.

У такому середовищі ФРС буде змушена утримувати ставки на високому рівні або навіть підвищувати їх, що підніме прибутковість облігацій та зміцнить долар. Поліпшення настроїв спровокує розворот у ризиковані активи, а премія за ризики, яка підтримувала золото з 2022 року, почне знижуватись.

WGC прогнозує зниження цін на 5−20%, що може відкинути золото до $3 200-$3 800 за унцію. У цьому випадку із золота будуть йти кошти ETF, а інвестори переключаться на акції та інструменти з вищою прибутковістю.

Частково падіння можуть компенсувати покупки з боку споживачів та довгострокових власників, але загалом це найвідоміший варіант, уточнюють у WGC.

«Джокери»: фактори, які можуть несподівано змінити траєкторію ринку

Окремо WGC виділяє wildcards — так званих «джокерів» — непередбачувані сили, які не увійшли до основного моделювання, але здатні суттєво змінити динаміку ринку. Серед них Всесвітня рада із золота перераховує:

Центральні банки

Офіційний сектор залишається найбільшим покупцем золота. Резерви країн, що розвиваються, як і раніше, значно нижчі, ніж у розвинених економік. Якщо геополітична напруга посилиться, покупки з боку центробанків країн, що розвиваються, можуть прискоритися, різко посиливши ціну золота, попереджають аналітики організації.

Зростання кількості шоків та «хвостових ризиків»

WGC зазначає, що частота tail-risk подій (подій із «хвостовим ризиком») — від геополітики до сплесків волатильності — зростає. Їхню природу неможливо передбачити, але саме такі події часто стають каталізаторами різких рухів золота.

Вторинний ринок

У 2024−2025 роках переробка залишалася нижчою за потенційний рівень, оскільки золото активно використовувалося як застава за кредитами, особливо в Індії, де населення заклало понад 200 тонн ювелірних виробів через офіційні канали.

Якщо економіка Індії сповільниться, може статися масове примусове вивільнення цієї застави, що додасть вторинну пропозицію ринку і тиск на ціни, сказано в огляді.

