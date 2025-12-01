Золото штурмує нові вершини: ринок чекає на «дешеві гроші» від нового голови ФРС

У понеділок вартість золота досягла найвищого рівня за останні шість тижнів. Головним драйвером ажіотажу стали очікування пом'якшення монетарної політики у США та ймовірні кадрові зміни у керівництві Федеральної резервної системи. Про це повідомляє Reuters 1 грудня.

Рекордні цифри та слабкий долар

Станом на ранок понеділка спотова ціна на золото зросла на 0,6%, досягнувши позначки $4 255,04 за унцію (максимум з 21 жовтня). Ф'ючерси на золото з постачанням у лютому показали ще більший ріст — на 0,8%, до $4 290,40.

Зростанню сприяє падіння курсу долара США до двотижневого мінімуму. Оскільки метали на світових біржах торгуються в доларах, знецінення американської валюти автоматично робить золото дешевшим та привабливішими для власників інших валют.

Фактор Хассетта: курс на зниження ставок

Ринки бурхливо реагують на новини з Вашингтона. Економічний радник Білого дому Кевін Хассетт у неділю публічно заявив, що з радістю очолить Федеральну резервну систему (ФРС), якщо його оберуть.

Ключовий момент полягає в тому, що Хассетт, як і президент Дональд Трамп, є прихильником низьких відсоткових ставок. Міністр фінансів Скотт Бессент підтвердив, що Трамп, найімовірніше, оголосить ім'я нового голови ФРС ще до Різдва. Інвестори трактують це як сигнал про неминучий кінець епохи «дорогих грошей».