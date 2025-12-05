США вперше офіційно дозволили спотову торгівлю криптовалютами на товарних біржах

Сполучені Штати зробили вирішальний крок до повної легалізації цифрових активів на традиційних фінансових ринках. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) офіційно схвалила запуск спотової торгівлі криптовалютами на регульованих біржах, вивівши цей сегмент із «сірої зони». Першою платформою, яка отримала право працювати за новими правилами, стала чиказька біржа Bitnomial. Про це повідомляє пресслужба CFTC.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кінець епохи невизначеності

Досі спотова торгівля біткоїном та ефіром у США перебувала в регуляторному вакуумі: вона контролювалася опосередковано через ліцензії на грошові перекази на рівні окремих штатів, але не мала прямого федерального схвалення від CFTC.

Нове рішення дозволяє біржам, що мають реєстрацію CFTC, здійснювати лістинг спотових ринків Bitcoin та Ethereum. Це означає, що криптовалюти вперше торгуватимуться на тих самих правах і з тими ж гарантіями безпеки, що й традиційні товари — нафта, золото чи пшениця.

«Золота ера інновацій»

Виконувачка обов'язків голови CFTC Керолайн Фам назвала це рішення частиною масштабної стратегії адміністрації Дональда Трампа щодо перетворення США на світову криптостолицю.

«Уперше в історії спотова криптовалюта може торгуватися на зареєстрованих у CFTC біржах, які майже сто років є золотим стандартом ринку, забезпечуючи захист клієнтів і цілісність торгів, на які заслуговують американці», — заявила Фам.

Першопроходець ринку

Першою біржею, яка скористається новими правилами, стане Bitnomial. Очікується, що майданчик запустить торги вже найближчим часом. Це створить прецедент для інших гравців ринку, дозволяючи інституційним інвесторам заходити в криптоактиви через повністю прозору та підзвітну федеральному уряду інфраструктуру.

Чому це важливо

Це рішення є фундаментом для масового приходу інституційного капіталу. Великі пенсійні фонди, банки та страхові компанії часто мають статутні заборони на інвестування в активи, які не регулюються федеральними органами США.

Схвалення від CFTC знімає цей бар'єр. Тепер біткоїн для американської фінансової системи — це не сумнівний цифровий актив, а легальний біржовий товар. Крім того, це перемога CFTC у негласному змаганні з Комісією з цінних паперів (SEC) за контроль над крипторинком, що може призвести до більш лояльного регулювання галузі в майбутньому.