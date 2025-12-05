Multi від Мінфін
5 грудня 2025, 14:15

Кінець великої мрії? Цукерберг урізає бюджет метавсесвіту на 30%

Марк Цукерберг, який у 2021 році перейменував Facebook на Meta заради ідеї віртуальних світів, готується до кардинального скорочення витрат на цей напрямок. Компанія планує суттєво зменшити фінансування підрозділу, що займається розробкою метавсесвіту, переспрямувавши ресурси на більш перспективні технології — штучний інтелект та гаджети. Про це повідомляє Bloomberg.

Марк Цукерберг, який у 2021 році перейменував Facebook на Meta заради ідеї віртуальних світів, готується до кардинального скорочення витрат на цей напрямок.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Керівництво Meta розглядає можливість скорочення бюджету групи, що відповідає за метавсесвіт (включає платформу Horizon Worlds та підрозділ віртуальної реальності Quest), на 30% вже наступного року.

За словами інсайдерів, такі масштабні урізання, ймовірно, призведуть до нової хвилі звільнень, яка може розпочатися вже в січні 2026 року. Хоча Цукерберг просив усі відділи компанії знайти можливості для економії 10% бюджету, від розробників віртуальної реальності вимагають значно більших жертв через відсутність очікуваної конкуренції на ринку та слабкий інтерес користувачів.

Новий фаворит: розумні окуляри замість шоломів

Компанія офіційно підтвердила зміну пріоритетів. Зекономлені кошти не будуть виведені з інноваційного підрозділу Reality Labs, а перетечуть в інші проєкти.

«У межах нашого загального портфоліо Reality Labs ми перенаправляємо частину наших інвестицій з Metaverse на ШІ-окуляри та пристрої, враховуючи імпульс, який там спостерігається», — заявив речник Meta.

Це означає, що компанія робить ставку на гаджети, які доповнюють реальність (як смарт-окуляри Ray-Ban), а не на громіздкі шоломи, що ізолюють користувача у віртуальному світі.

Фінансова яма розміром у $70 мільярдів

Рішення про скорочення назрівало давно. З початку 2021 року підрозділ Reality Labs приніс компанії понад 70 мільярдів доларів збитків. Інвестори роками критикували Цукерберга за марнотратство, називаючи метавсесвіт «дірявим відром».

Реакція ринку на новину про скорочення витрат була миттєвою та позитивною: акції Meta підскочили на 3,4%, досягнувши ціни $661,53. Уолл-стріт вітає відмову від збиткових фантазій на користь прагматичних ШІ-продуктів.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
