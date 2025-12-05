Рівень безробіття серед ВПО майже вдвічі більший, ніж у поверненців та тих, хто не виїжджав — МОМ

Національний банк у своєму новому Макроекономічному та монетарному огляді навів дані Міжнародної організації з міграції (МОМ), які свідчать про значні диспропорції на ринку праці, особливо серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Згідно з опитуванням МОМ, рівень безробіття серед ВПО становить 17%, що є майже вдвічі більшим показником, ніж серед громадян, які:

Повернулися в Україну після виїзду: 9%.

Не виїжджали з місця постійного проживання: 10%.

Оскільки кількість внутрішньо переміщених осіб станом на вересень 2025 року оцінювалася МОМ у 3,7 мільйона осіб, вищий рівень безробіття серед цієї категорії громадян має істотний вплив на загальний рівень безробіття в країні.

Зростання міграції

НБУ також звернув увагу на зростання кількості мігрантів за межами України, яке, за даними ООН, становило 5,9 млн осіб станом на 14 листопада 2025 року.

З моменту попереднього оновлення даних, 3 жовтня, кількість мігрантів зросла на 128 тисяч осіб. Це зростання співставне з динамікою за січень-вересень (166 тисяч), що може бути пов'язано з посиленням обстрілів цивільної інфраструктури, а також із дозволом на виїзд чоловікам віком 18−22 років.

Нагадаємо

Раніше в НБУ заявили, що дозвіл на виїзд чоловікам 18−22 років не мав помітного ефекту на ринок праці. За словами регулятора, переважна більшість чоловіків цієї вікової групи є студентами і не належить до робочої сили країни, що нівелювало ризики посилення дефіциту кадрів