5 грудня 2025, 15:40

Рівень безробіття серед ВПО майже вдвічі більший, ніж у поверненців та тих, хто не виїжджав — МОМ

Національний банк у своєму новому Макроекономічному та монетарному огляді навів дані Міжнародної організації з міграції (МОМ), які свідчать про значні диспропорції на ринку праці, особливо серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Рівень безробіття серед ВПО майже вдвічі більший, ніж у поверненців та тих, хто не виїжджав
Фото: freepik.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Згідно з опитуванням МОМ, рівень безробіття серед ВПО становить 17%, що є майже вдвічі більшим показником, ніж серед громадян, які:

  • Повернулися в Україну після виїзду: 9%.
  • Не виїжджали з місця постійного проживання: 10%.

Оскільки кількість внутрішньо переміщених осіб станом на вересень 2025 року оцінювалася МОМ у 3,7 мільйона осіб, вищий рівень безробіття серед цієї категорії громадян має істотний вплив на загальний рівень безробіття в країні.

Зростання міграції

НБУ також звернув увагу на зростання кількості мігрантів за межами України, яке, за даними ООН, становило 5,9 млн осіб станом на 14 листопада 2025 року.

З моменту попереднього оновлення даних, 3 жовтня, кількість мігрантів зросла на 128 тисяч осіб. Це зростання співставне з динамікою за січень-вересень (166 тисяч), що може бути пов'язано з посиленням обстрілів цивільної інфраструктури, а також із дозволом на виїзд чоловікам віком 18−22 років.

Нагадаємо

Раніше в НБУ заявили, що дозвіл на виїзд чоловікам 18−22 років не мав помітного ефекту на ринок праці. За словами регулятора, переважна більшість чоловіків цієї вікової групи є студентами і не належить до робочої сили країни, що нівелювало ризики посилення дефіциту кадрів

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
5 грудня 2025, 16:54
#
Просто они язык не смогли выучить, вот и работу найти не могут. =)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає drmx и 1 незареєстрований відвідувач.
