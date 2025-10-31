Multi від Мінфін
31 жовтня 2025, 17:15

В НБУ заявили, що дозвіл на виїзд чоловікам 18-22 років не мав помітного ефекту на ринок праці

Дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років наразі не спричинив значного негативного впливу на загальний ринок праці в Україні. Переважна більшість чоловіків цієї вікової групи є студентами і не належить до робочої сили країни, що нівелювало ризики посилення дефіциту кадрів. Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2025 року.

Дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років наразі не спричинив значного негативного впливу на загальний ринок праці в Україні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Аналіз робочої сили та опитування бізнесу

За даними Національного банку, в Україні налічується близько 840 тис. чоловіків віком від 18 до 22 років. Однак з них працює лише орієнтовно 300 тис. осіб, що становить близько 2% від загальної робочої сили в країні.

Водночас згідно з опитуваннями бізнесу, які наводить НБУ, близько половини роботодавців все ж відчули вплив цього рішення на свою діяльність. Проте компанії вже адаптуються до ситуації та замінюють цих працівників іншими категоріями.

Загальні міграційні тенденції

Регулятор зазначає, що загалом відтік біженців з України продовжує сповільнюватися. За перші дев’ять місяців 2025 року чиста кількість біженців зросла на 166 тис. осіб. Це значно менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли країну залишили 390 тис. осіб.

За даними Організації Об'єднаних Націй, станом на 3 жовтня 2025 року за межами України через війну перебувало 5,8 млн осіб.

Прогноз НБУ щодо ринку праці

Національний банк прогнозує, що у 2026 році чистий відтік населення з України триватиме і становитиме ще близько 200 тис. осіб.

Поступове повернення мігрантів очікується лише з 2027 року (близько 100 тис. осіб щорічно).

Через таке повільне повернення біженців НБУ очікує, що дефіцит робочої сили в країні зберігатиметься протягом тривалого часу. Це матиме два основні наслідки для економіки:

  • Підтримуватиме зростання реальних заробітних плат через конкуренцію за працівників.
  • Призведе до зниження безробіття (до близько 9% наприкінці прогнозного періоду).

Водночас стримуватиме розширення виробництва через брак робочих рук.

Розбіжність макровпливу та мікровідчуттів

Дані НБУ про незначний загальний вплив відтоку молоді (2% робочої сили) контрастують із гострим сприйняттям проблеми на місцях. Раніше керівниця напряму OLX.Робота Марія Абдулліна повідомляла, що 41% роботодавців безпосередньо відчули вплив цього рішення на процес заповнення вакансій.

Це свідчить про те, що хоча в масштабах всієї економіки відтік цієї категорії працівників не є критичним, для окремих компаній та галузей, які традиційно залучали молодих спеціалістів, проблема виявилася доволі відчутною, змушуючи їх терміново шукати заміну.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Коментарі - 1

+
0
lol123
lol123
31 жовтня 2025, 18:21
#
Вірю
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
