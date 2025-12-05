Multi від Мінфін
5 грудня 2025, 12:24

Українці стали гірше віддавати мікрокредити, а в середньому, до зарплати позичають 6 417 грн

Ринок мікрокредитування в Україні продовжує демонструвати високу активність, попри складну економічну ситуацію. За перші три квартали 2025 року громадяни оформили 6,5 мільйона мікропозик на загальну суму 40 мільярдів гривень. При цьому спостерігається тривожна тенденція: хоча кількість звернень трохи зменшилася, суми, які люди позичають «до зарплати», стабільно зростають. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Ринок мікрокредитування в Україні продовжує демонструвати високу активність, попри складну економічну ситуацію.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Більше грошей за один раз

Статистика третього кварталу показує, що українці взяли понад 2 мільйони кредитів на суму 13,7 млрд грн. Хоча кількість укладених договорів скоротилася на 2% порівняно з попереднім кварталом, середній чек позики пішов угору.

Якщо на початку року українці в середньому позичали 5 773 грн, то зараз ця сума зросла до 6 417 грн. Це може свідчити про те, що інфляція змушує людей просити у фінустанов більші суми для покриття поточних потреб.

Борги повертають гірше

Головний індикатор ризику — загальна сума заборгованості населення перед мікрофінансовими організаціями (МФО). З початку року цей показник зріс на 26% і сягнув 25,15 млрд грн.

Зростання боргу випереджає темпи видачі нових кредитів, що означає: українцям стає дедалі важче вчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями, і відсотки накопичуються.

Хто заробляє на позиках

Аналітики також склали рейтинг найуспішніших МФО країни за підсумками 9 місяців 2025 року. До трійки лідерів за доходами увійшли:

  • УКР КРЕДИТ ФІНАНС (ТМ CreditKasa): 2,4 млрд грн доходу.
  • АВЕНТУС УКРАЇНА (ТМ Credit plus): 1,67 млрд грн.
  • СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР (ТМ ШвидкоГроші): 1,63 млрд грн.

Чому це важливо

Ця статистика є індикатором прихованої інфляції та фінансового стресу домогосподарств. Коли люди масово йдуть до МФО, де гроші значно дорожчі, ніж у банках, це означає, що у них виникають «касові розриви» — зарплати не вистачає, щоб дожити до наступної виплати.

Зростання загального боргу на чверть (до 25 млрд грн) — це тривожний сигнал. Це гроші, які вимиваються з реального сектору економіки на погашення відсотків, замість того щоб йти на споживання товарів чи послуг. Для багатьох родин це шлях до боргової спіралі, вибратися з якої без реструктуризації чи банкрутства стає неможливо.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
