Британія може передати Україні $11 мільярдів заморожених російських активів — The Times

Велика Британія розглядає можливість передачі Україні 8 мільярдів фунтів стерлінгів ($11 млрд) російських активів, які були заморожені на її території. Про це повідомляє The Times.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За інформацією видання, Лондон активно співпрацює з Європейським Союзом, Канадою та іншими міжнародними партнерами над розробкою механізму, який дозволить розблокувати для України загалом до $130 млрд.

Зазначається, що використання заморожених російських коштів може покрити понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки, необхідних як для оборони, так і для післявоєнної відбудови.

Питання використання цих активів, які можуть стати значним джерелом фінансування, вже обговорювалося на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що амбітний план Європейського Союзу щодо залучення великого кредиту для України, забезпеченого замороженими російськими активами, зіткнувся з серйозною перепоною. Європейський центральний банк (ЄЦБ) категорично відхилив пропозицію виступити фінансовим гарантом у цій схемі, посилаючись на порушення базових договорів ЄС.