OLX запустила платформу для пошуку житла

Сервіс для пошуку нерухомості Otodim орієнтований на покупців, орендарів, продавців і рієлторів. Платформа поєднує пошук житла, структуровані оголошення та ШІ-інструменти для обробки інформації. Про це повідомила пресслужба OLX Group.

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Що відомо про платформу

Otodim став доступним для українських користувачів у травні 2026 року та наразі працює у beta-версії з обмеженим функціоналом.

Оголошення на платформі формуються на основі даних з OLX. Штучний інтелект допомагає структурувати інформацію, покращувати описи та робити результати пошуку більш релевантними для користувачів. Через це частина пропозицій може одночасно відображатися на OLX та Otodim.

«Наша мета з Otodim — спростити процес пошуку нерухомості за допомогою AI-інструментів та зробити його безпечнішим і ефективнішим», — сказав General Manager напряму нерухомості OLX Group JP Farinha.

Запуск відбувається на тлі відновлення ринку нерухомості. Кількість активних користувачів OLX в Україні відновилася до 92% від довоєнного рівня, активних продавців — до 99%, а взаємодія з оголошеннями про нерухомість зросла на 12% рік до року, за даними компанії.