Світові ціни на смартфони та іншу електроніку можуть зрости

Аналітики попереджають про потенційне зростання вартості смартфонів та іншої споживчої електроніки. Головна причина — глобальний бум у сфері штучного інтелекту (ШІ), який створює «затори» у світових ланцюжках поставок критично важливих компонентів. Ситуацію погіршує недавнє рішення Nvidia змінити тип пам'яті у своїх продуктах. Про це повідомляє CNBC.

Технічні гіганти, як-от Google і Microsoft, витрачають сотні мільярдів доларів на центри обробки даних для ШІ, що створює безпрецедентний попит на високопродуктивні чипи від таких постачальників, як Nvidia та AMD.

«Ми бачимо, що стрімке зростання попиту на ШІ у центрах обробки даних спричиняє вузькі місця у багатьох сферах», — заявив Пітер Генбері, партнер Bain & Company.

Вузькі місця та стрибок цін

Вузькі місця в ланцюжку поставок стосуються компонентів, критично важливих як для серверів ШІ, так і для побутової електроніки. Зокрема, йдеться про:

Пам'ять DRAM: Чипи DRAM є основними елементами високошвидкісної пам'яті HBM, яку використовують графічні процесори Nvidia для ШІ. Компанії Counterpoint Research очікують, що ціни на пам'ять можуть зрости на 30% у IV кварталі цього року і ще на 20% на початку 2026 року.

Накопичувачі: Дефіцит твердих дисків (HDD) змушує великих гравців, таких як Google і Microsoft, переходити на використання твердотільних накопичувачів (SSD). Проблема в тому, що SSD є ключовим компонентом смартфонів та ноутбуків, що створює конкуренцію за дефіцитні ресурси.

Аналітики Counterpoint Research попереджають, що навіть невеликі дисбаланси в постачанні (на рівні 1−2%) можуть спровокувати різке зростання цін.

Вплив Nvidia на ринок смартфонів

Додатковий тиск на ринок створює рішення Nvidia перейти на використання пам'яті типу LPDDR у своїх продуктах.

Річ у тім, що LPDDR останнього покоління традиційно використовується у смартфонах преміумкласу від Samsung і Apple. Вихід Nvidia на цей ринок створює попит у масштабах великого виробника смартфонів, до якого ланцюжок поставок просто не готовий.

«Ми бачимо більший ризик на горизонті з передовою пам'яттю, оскільки недавній перехід Nvidia на LPDDR означає, що вони стали замовником у масштабі великого виробника смартфонів — це сейсмічний зсув для ланцюжка поставок, який не може легко поглинути такий масштаб попиту», — пояснив М. С. Гван , директор з досліджень Counterpoint Research.

Наслідки для кінцевого споживача

Оскільки пам'ять DRAM та накопичувачі становлять від 10% до 25% собівартості типового смартфона або ПК, зростання цін на ці компоненти на 20−30% може збільшити загальну вартість виробництва на 5—10%.

Крім зростання цін, існує ризик дефіциту найпопулярніших ґаджетів, якщо виробники електроніки не зможуть забезпечити достатню кількість необхідних компонентів.