Samsung представила Galaxy Z TriFold — смартфон з трьома екранами

Південнокорейська компанія Samsung представила Galaxy Z TriFold — смартфон, що складається втроє. Вартість моделі становить близько 3,59 млн вонів, або $2440. Про це пише Reuters.

Фішка телефону

Під час розкладання гаджет перетворюється на 253,1-міліметровий дисплей. Завдяки трьом екранам він майже на 25% більший за останню складану модель Samsung — Galaxy Z Fold 7.

Головний складаний екран має роздільну здатність 2160×1584 пікселів та адаптивну частоту оновлення 120 Гц. Зовнішній дисплей розміром 165,1 мм отримав співвідношення сторін 21:9 та роздільну здатність 1080p.

Пристрій оснащений найбільшою батареєю серед флагманських моделей Samsung і підтримує надшвидку зарядку, яка живить телефон до 50% за 30 хвилин.

У складеному вигляді пристрій має товщину 12,9 мм, у розкладеному — до 4,2 мм. Його вага складає 309 г.

Пристрій дає змогу запускати три програми одночасно у вертикальному режимі та навіть використовувати середовище Samsung DeX без зовнішнього монітора.

Пропонується смартфон лише в одному кольорі — чорному Crafted Black.

Коли буде в продажу

TriFold надійде у продаж у Південній Кореї 12 грудня. Також до кінця цього року буде представлений у Китаї, Сінгапурі, Тайвані та в Об'єднаних Арабських Еміратах. Запуск у США очікується в першому кварталі наступного року.