28 листопада 2025, 16:06

Apple повертає звання світового лідера за продажами смартфонів вперше за 14 років

Гегемонія Samsung на ринку смартфонів, яка здавалася непорушною понад десятиліття, добігає кінця. Згідно з новими даними аналітиків, Apple готується перехопити пальму першості вже у 2025 році. Ключовим драйвером цього історичного зрушення став успіх нової лінійки iPhone 17, яка б'є рекорди продажів навіть в умовах нестабільної економіки. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на звіт Counterpoint Research.

Гегемонія Samsung на ринку смартфонів, яка здавалася непорушною понад десятиліття, добігає кінця.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зміна короля: цифри та прогнози

Звіт прогнозує, що за підсумками 2025 року Apple стане найбільшим виробником смартфонів у світі. Це станеться вперше з 2011 року — часу, коли ринок виглядав зовсім інакше, а головними конкурентами ще були Nokia та BlackBerry.

Математика лідерства виглядає так:

  • Apple: очікується продаж 243 мільйонів пристроїв (зростання на 3,3% порівняно з конкурентом).
  • Samsung: прогнозовані продажі на рівні 235 мільйонів одиниць.

Загалом постачання iPhone у 2025 році зростуть на 10% порівняно з попереднім роком, що вдвічі перевищує темпи зростання Samsung.

Феномен iPhone 17: успіх всупереч трендам

Головним каталізатором успіху стала серія iPhone 17. Статистика перших днів продажів вражає: новинку купували на 14% активніше, ніж попередню модель iPhone 16 за аналогічний період.

Цей попит виглядає аномальним на тлі загального охолодження ринку. Споживча впевненість у США впала до найнижчого рівня з квітня (коли набули чинності нові тарифи президента Трампа), а користувачі тепер оновлюють свої смартфони в середньому раз на 29 місяців (дев'ять років тому цей показник становив 22 місяці).

Попри те, що люди стали економнішими, Тім Кук очікує, що фінальний квартал 2025 року стане найкращим в історії компанії. У жовтні Apple вже зафіксувала двозначне зростання постачань на ключових ринках — у США та Китаї. Новий iPhone також очолив рейтинги продажів у Німеччині та Великій Британії.

Геополітична відлига

Важливим фактором для інвесторів стало пом'якшення риторики у відносинах між Вашингтоном та Пекіном. Торгова війна та тарифи довгий час тиснули на акції Apple, оскільки Китай є критично важливим як для виробництва, так і для збуту продукції.

Однак нещодавня заява Дональда Трампа про те, що відносини США з Китаєм є «дуже міцними» (після розмови з Сі Цзіньпіном), заспокоїла ринки. На закритті торгів у середу акції Apple торгувалися на рівні $277,55.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
